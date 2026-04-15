Homem sobe em caixa de ar-condicionado no 12º andar de prédio no Recife após briga doméstica e é detido
Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes da corporação foram ao local e conseguiram conter o homem de 32 anos. Ele foi entregue aos cuidados médicos e depois encaminhado para uma unidade hospitalar. A vítima foi encaminhada à Delegacia da Mulher
Publicado: 15/04/2026 às 09:57
Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso (Foto: SDS-PE)
Um homem foi detido pela Polícia Militar depois de se envolver em uma briga doméstica e subir o 12º andar de um prédio, onde ficou sobre a caixa de um ar-condicionado, na Zona Norte do Recife.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na segunda (13), no bairro de Parnamirim.
Por meio de nota divulgada nesta quarta (15), a corporação disse que equipes do 11º batalhão da PM foram acionadas para uma ocorrência de violência doméstica.
“No local, os policiais encontraram o suspeito em situação de risco, no 12º andar do prédio”, acrescentou.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, equipes da corporação foram ao local e conseguiram conter o homem de 32 anos.
Ele foi entregue aos cuidados médicos e depois encaminhado para uma unidade hospitalar. A vítima foi encaminhada à Delegacia da Mulher.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que prendeu em flagrante o suspeito por crime de ameaça por violência doméstica/familiar.
“Foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos. O caso está sob a coordenação da 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (1ª DEAM/DPMUL)”, informou.
O homem pagou fiança e foi liberado.