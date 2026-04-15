Motorista em fuga bate e abandona carro roubado na BR-232, no Agreste de Pernambuco

Segundo a PRF, motorista desobedeceu a ordem de parada durante fiscalização em São Caetano, no Agreste de Pernambuco, bateu em outro veículo e caiu em uma vala da BR-232, fugindo em seguida a pé

Carro roubado foi abandonado por motorista em fuga em São Caetano (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um carro roubado foi recuperado na BR-232, nesta quarta-feira (15), após ser perseguido por viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por 12km, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco.

Tudo aconteceu por volta das 15h, quando policiais faziam a fiscalização da rodovia no posto da PRF, em São Caetano.

Os agentes deram ordem de parada a um utilitário, da marca Jeep. O motorista não obedeceu e acelerou no sentido de Caruaru.

Houve uma perseguição por 12km. O veículo em fuga bateu na traseira de um outro carro e caiu um vala na lateral da pista, no km 133.

O motorista desceu do Jeep e fugiu do local.