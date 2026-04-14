Polícia Civil indicia diretor de escola particular no Recife por pedofilia virtual

Investigação teve início após denúncia em 2025. Suspeito foi preso e caso segue para o MPPE

Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (Foto: Adelmo Lucena/DP)

A Polícia Civil (PCPE) concluiu o inquérito e indiciou o diretor de uma escola particular da Zona Sul do Recife por suspeita de pedofilia virtual. O caso foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco na última quinta-feira (9). No entanto, a Polícia não identificou o nome do indiciado e nem a escola onde atuava.

Em nota, a PCPE disse que homem, de 48 anos, foi preso. As investigações foram feitas pela Delegacia de Boa Viagem e começaram em julho de 2025, após o recebimento de uma denúncia.

De acordo com a corporação, o suspeito foi indiciado com base nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os dispositivos tratam de crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes no ambiente digital. O artigo 241-A prevê punição para quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga, por qualquer meio, inclusive pela internet, imagens, vídeos ou qualquer outro registro com cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo menores.

A pena é de reclusão de 3 a 6 anos, além de multa. A responsabilização também se estende a quem facilita ou intermedeia esse tipo de conteúdo.

Já o artigo 241-B criminaliza a posse ou o armazenamento desse material. Mesmo sem compartilhamento, guardar arquivos com conteúdo dessa natureza já configura crime, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa.

A Polícia não informou quando vai dar mais informações sobre o caso.