Homem é assassinado e companheira estuprada em residência no Agreste; suspeito é ex da mulher

Delegacia de Sanharó. (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem de 26 anos e o estupro de uma mulher de 32 em uma residência em Sanharó, no Agreste de Pernambuco, no sábado (14). O suspeito dos crimes é ex-companheiro da mulher.

Informações iniciais apontam que o suspeito havia entrado na casa pelo telhado antes da chegada do casal. Ele teria se escondido no local e atacado o homem, identificado como Thiago Joaquim, quando descansava.

Em seguida, o suspeito teria estuprado a ex-companheira. Ele também teria ameaçado a mulher, exigindo que fosse embora com ele. Ela conseguiu fugir e pedir ajuda. O suspeito está foragido e um inquérito policial foi instaurado para apuração do caso.