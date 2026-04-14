Carlinhos Maia chama de "negócio absurdo" multa de R$ 1 milhão que recebeu após vídeo em Noronha

Influenciador Carlinhos Maia é multado após mostrar gaivota sendo alimentada irregularmente em Noronha (Foto: Carlinhos Maia via Instagram)

O influenciador Carlinhos Maia classificou como "um negócio absurdo" a multa de R$ 1 milhão que recebeu após gravar e publicar imagens de uma ave sendo alimentada em Fernando de Noronha com carne de churrasco.

"Chegou um processo para mim pedindo R$ 1 milhão, alegando que eu estava usando a imagem da gaivota e que estava explorando animais. A pessoa que alimentou a gaivota recebeu um processo de R$ 5 mil. É um negócio tão absurdo esse órgão estar fazendo isso. Tanto que a gente processou de volta, porque não é possível, R$ 1 milhão porque eu filmei a gaivota", relatou.

A punição foi aplicada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Segundo o instituto, houve "exploração de imagens envolvendo animais silvestres em situação de abuso na Área de Proteção Ambiental (APA) de Fernando de Noronha."

O valor da multa, de acordo com o ICMBio, foi estabelecido "considerando a gravidade da infração, a relevância ambiental da área protegida e a ampla disseminação do conteúdo nas redes sociais, com potencial de incentivar condutas inadequadas." O órgão ambiental também considerou "a capacidade econômica do autuado, resultando na aplicação do valor máximo previsto para o enquadramento."