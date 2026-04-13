Carlinhos Maia é multado em R$ 1 milhão por vídeo com gaivota sendo alimentada em Noronha

Influenciador Carlinhos Maia (Foto: Carlinhos Maia via Instagram)

O influenciador digital Carlinhos Maia foi multado em R$ 1 milhão pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) por divulgar imagens de animais silvestres em situação de abuso na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco. A penalidade foi aplicada após a publicação de vídeos nas redes sociais que mostram a alimentação irregular de gaivotas, prática proibida por lei.

Nesta segunda-feira (13), Carlinhos Maia usou as redes sociais para falar sobre a multa. "Um dos maiores absurdos que já vi na vida aconteceu comigo. É algo tão fora da realidade que eu e toda equipe estamos custando a acreditar que algo assim é real e não uma pegadinha", escreveu o influenciador em seus stories.

Segundo o ICMBio, a infração ocorreu no dia 4 de outubro de 2025, durante um passeio de barco na Área de Proteção Ambiental (APA) do arquipélago. Nas imagens, divulgadas no perfil do influenciador, aparecem pessoas do grupo alimentando aves da espécie Fregata magnificens com carne de churrasco.

"O Eunivan e o pessoal que estava comigo se empolgou e deu um pedaço de camarão a uma das aves e eu apenas filmei e esqueci completamente que era sujeito à multa", explicou o influenciador. Maia afirmou, ainda, que logo após o ocorrido foi avisado por um barqueiro que era proibido alimentar as aves em Fernando de Noronha e que apagou as imagens do seu Instagram de imediato.

Alimentar animais silvestres com itens fora de sua dieta natural pode causar danos à saúde dos animais, alterar seu comportamento e comprometer o equilíbrio ecológico da região.

“A prática de alimentar animais silvestres com itens que não fazem parte de sua dieta natural é considerada prejudicial, podendo causar danos à saúde dos indivíduos, alterar seus comportamentos naturais e impactar o equilíbrio ecológico”, diz o ICMBio.

As pessoas diretamente envolvidas na alimentação das aves também foram autuadas, com base no Decreto Federal nº 6.514/2008. Já o influenciador foi penalizado pela divulgação das imagens que evidenciam a prática irregular, o que também é considerado infração ambiental.

O valor da multa, fixado em R$ 1 milhão, levou em conta a gravidade da conduta, a relevância ambiental da área protegida e o alcance da publicação nas redes sociais, com potencial de incentivar comportamentos semelhantes. A capacidade econômica do autuado também foi considerada na definição da penalidade.

Em nota, o ICMBio informou que o influenciador foi oficialmente notificado e poderá apresentar defesa administrativa ou aderir a medidas legais para encerrar o processo. O órgão também comunicou o caso ao Ministério Público Federal, que poderá avaliar possíveis desdobramentos na esfera judicial.

O influenciador criticou o valor da multa e afirmou que entrou com um processo contra o ICMBio. "Chegou um processo para mim pedindo R$ 1 milhão, alegando que eu estava usando a imagem da gaivota e que estava explorando animais. A pessoa que alimentou a gaivota recebeu um processo de R$ 5 mil. É um negócio tão absurdo esse órgão estar fazendo isso. Tanto que a gente processou de volta, porque não é possível, R$ 1 milhão porque eu filmei a gaivota", relatou.

