Pneus queimados bloqueiam a rua Princesa Isabel, no centro do Recife, em protesto dos servidores municipais

Manifestantes bloquearam com pneus queimados a rua Princesa Isabel, centro do Recife, nas proximidades da Câmara dos Vereadores; categoria cobra da Prefeitura do Recife o cumprimento da Lei n.º 15.326/26

Pneus foram queimados em protesto dos servidores municipais no centro do Recife (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O Sindicato dos Servidores Municipais do Recife (Sindsepre) realizou, na manhã desta terça-feira (31), um protesto em frente à Câmara dos Vereadores, no centro do Recife.

Por volta das 10h40, manifestantes bloquearam a rua Princesa Isabel com pneus e tocaram fogo.

O Sindsepre cobra da Prefeitura do Recife o cumprimento da Lei n.º 15.326/26, que passou a valer este ano e considerar os ADI’s (Auxiliares de Desenvolvimento Infantil) como professor de educação infantil, profissional do magistério.

Vídeos publicados em redes sociais mostram os manifestantes sendo impedidos de ter acesso ao plenário da Câmara.

(*) Matéria em atualização