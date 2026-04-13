Mãe é levada para delegacia suspeita de agredir filho que teria furtado R$ 100

Complexo Policial de Goiana (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 31 anos foi conduzida até uma delegacia após ser denunciada por agredir o próprio filho, de 9 anos, no município de Ferreiros, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O caso foi registrado no fim de semana e mobilizou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar.

O caso ocorreu no sábado (11), após a mãe confrontar a criança sobre o desaparecimento de R$ 100 da casa de uma tia. O menino teria dito inicialmente que havia “encontrado” o dinheiro, mas a familiar identificou o valor como sendo o mesmo que havia sumido de sua residência.

No dia seguinte, ao ser questionado pela mãe, o menino negou ter pego o dinheiro. Em seguida, ele teria sido agredido pela mãe. Após o episódio, a criança saiu de casa e caminhou cerca de 800 metros até a residência da avó.

O menino foi levado posteriormente para um hospital no município de Goiana, também na Zona da Mata Norte. O Conselho Tutelar informou às autoridades que a criança apresentava ferimentos na cabeça, supostamente causados por golpes com um cabo de vassoura, versão negada pela mãe.

No domingo (12), uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar esteve na residência da mulher, acompanhada por conselheiros tutelares, e a conduziu até a Delegacia de Goiana para prestar esclarecimentos.

Após ser ouvida, a mulher foi liberada e criança ficou sob os cuidados da avó. O menino está frequentando a escola noralmente, destaca a mãe.

"Antes ser castigado em casa pela mãe do que apanhar adulto na rua, de polícia, de bandido, ou chegar ao ponto até de enterrar um filho meu por não ter corrigido um erro na infância e deixar acontecer mais vezes", afirmou a mãe.