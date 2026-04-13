Incêndio em restaurante fere duas pessoas na Torre, no Recife

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu às 9h30 na Rua José Bonifácio, nas proximidades do Atacado dos Presentes

Incêndo atingiu restaurante na Torre, no Recife (Redes Sociais )

Duas pessoas ficaram feridas durante um incêndio em um restaurante na Torre, na Zona Oeste do Recife, nesta segunda (13).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o sinistro aconteceu às 9h30 na Rua José Bonifácio, s/n, no bairro da Torre, nas proximidades do Atacado dos Presente.

Durante a atuação, os bombeiros realizaram atendimento pré-hospitalar a duas pessoas do estabelecimento.

Um homem de 37 anos teve queimaduras de 1º grau nos membros superiores e na face. Uma mulher de 53 anos teve suspeita de fratura no punho.

Ainda segundo os bombeiros, os dois optaram por seguir por meios próprios para uma unidade hospitalar.

A corporação enviou quatro viaturas para a ocorrência. No local, as equipes realizaram o combate às chamas, seguido do rescaldo da área atingida.

A ocorrência foi finalizada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 10h10.

