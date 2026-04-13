Jovem de 20 anos é assassinada pelo irmão, de 16, em Itamaracá, no Grande Recife

A jovem, identificada como Rayssa, teria discutido com o irmão após chegar de uma festa em casa, em Itamaracá, no Grande Recife

Delegacia de Itamaracá (REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW)

Uma jovem de 20 anos foi assassinada a tiro pelo irmão, um adolescente de 16 anos, no bairro Alto da Bela Vista, em Itamaracá, Região Metropolitana do Recife.

O caso foi registrado, na última quinta-feira (9), como “ato infracional análogo a homicídio consumado”, pela Delegacia de Itamaracá.



A jovem foi identificada como Rayssa Cassandra Nascimento da Silva.



Segundo informações repassadas à Polícia, ela chegou em casa por volta das 23h30, da quarta-feira, voltando de uma festa.



Foi quando começou uma discussão entre os irmãos e o adolescente disparou contra a cabeça de Rayssa.

Seu corpo foi encontrado ao lado da residência.



“Em diligências, policiais civis localizaram o autor e apreenderam o adolescente de 16 anos”, relatou a nota oficial da Polícia Civil de Pernambuco.



Ele teria confessado o crime e indicado o local onde escondeu a arma.



“Após a aplicação das medidas administrativas, o adolescente foi encaminhado para ser ouvido pelo MPPE, ficando à disposição da Justiça.”