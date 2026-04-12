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Apac renova alerta laranja de chuva para Grande Recife e Zona da Mata; veja maiores acumulados

A previsão indica continuidade da chuva

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/04/2026 às 16:06

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Chuva no Recife/DP

Chuva no Recife (DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, neste domingo (12), o alerta de chuva para a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata.

“A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e o Vórtice Cliclônico de Altos Níveis (VCAN) estão causando pancadas de chuva na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul. A previsão indica continuidade dos sistemas meteorológicos durante a noite de hoje e manhã de segunda (13)”, publicou a agência.

 
 
 
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Nas últimas 12 horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados nas seguintes cidades:

  • Olinda 73,53 mm
  • Recife 73,36 mm 
  • Igarassu  63,1
  • Itapissuma 62 mm 
  • Itamaracá 61 mm
  • Camaragibe 56,4 mm

Os dados são da Apac e foram coletados às 16h05.

 

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