Apac renova alerta laranja de chuva para Grande Recife e Zona da Mata; veja maiores acumulados
A previsão indica continuidade da chuva
Publicado: 12/04/2026 às 16:06
Chuva no Recife (DP)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, neste domingo (12), o alerta de chuva para a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata.
“A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e o Vórtice Cliclônico de Altos Níveis (VCAN) estão causando pancadas de chuva na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul. A previsão indica continuidade dos sistemas meteorológicos durante a noite de hoje e manhã de segunda (13)”, publicou a agência.
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Nas últimas 12 horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados nas seguintes cidades:
- Olinda 73,53 mm
- Recife 73,36 mm
- Igarassu 63,1
- Itapissuma 62 mm
- Itamaracá 61 mm
- Camaragibe 56,4 mm
Os dados são da Apac e foram coletados às 16h05.