Item que delegado da PF é suspeito de furtar no Recife é comida de luxo e custa cerca de R$ 300

Ação do delegado em supermercado de shopping foi filmada. Ele devolveu o produto após ser abordado por seguranças

Ocorrência foi registrada em supermercado no shopping RioMar (Reprodução de vídeo)

O produto que o delegado da Polícia Federal Erick Ferreira Blatt, de 50 anos, é suspeito de furtar em um supermercado no Recife é uma iguaria de luxo e custa cerca de R$ 300.

As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o delegado retirou o pequeno item de uma prateleira e colocou em um carrinho de compras. Em seguida, as imagens mostram ele sentando-se em uma mesa na área da padaria e escondendo o produto no bolso. Instantes depois, o vídeo traz o delegado pagando por outros produtos no caixa e deixando o supermercado.

Dois seguranças abordaram Blatt já fora da loja e o conduziram de volta. Neste momento, ele devolveu o item e teve os bolsos da bermuda revistados. Segundo a TV Globo, o delegado é suspeito de furtar um vidro de carpaccio de trufas, que é uma conserva composta por lâminas muito finas de trufas imersas em azeite.

Veja também: Delegado da PF suspeito de furto em shopping no Recife já isentou Flávio Bolsonaro em investigação

Investigação

Erick Ferreira Blatt foi conduzido à Delegacia de Boa Viagem para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como furto em estabelecimento comercial e está sendo investigado.

A Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco informou, em nota, que foi instaurado "procedimento de natureza disciplinar com vistas a rigorosa apuração pela Corregedoria Regional".

O Diario não localizou a defesa do delegado. O espaço está aberto.