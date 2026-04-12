Item que delegado da PF é suspeito de furtar no Recife é comida de luxo e custa cerca de R$ 300
Ação do delegado em supermercado de shopping foi filmada. Ele devolveu o produto após ser abordado por seguranças
Publicado: 12/04/2026 às 14:17
Ocorrência foi registrada em supermercado no shopping RioMar (Reprodução de vídeo)
O produto que o delegado da Polícia Federal Erick Ferreira Blatt, de 50 anos, é suspeito de furtar em um supermercado no Recife é uma iguaria de luxo e custa cerca de R$ 300.
As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o delegado retirou o pequeno item de uma prateleira e colocou em um carrinho de compras. Em seguida, as imagens mostram ele sentando-se em uma mesa na área da padaria e escondendo o produto no bolso. Instantes depois, o vídeo traz o delegado pagando por outros produtos no caixa e deixando o supermercado.
Dois seguranças abordaram Blatt já fora da loja e o conduziram de volta. Neste momento, ele devolveu o item e teve os bolsos da bermuda revistados. Segundo a TV Globo, o delegado é suspeito de furtar um vidro de carpaccio de trufas, que é uma conserva composta por lâminas muito finas de trufas imersas em azeite.
Investigação
Erick Ferreira Blatt foi conduzido à Delegacia de Boa Viagem para prestar esclarecimentos.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como furto em estabelecimento comercial e está sendo investigado.
A Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco informou, em nota, que foi instaurado "procedimento de natureza disciplinar com vistas a rigorosa apuração pela Corregedoria Regional".
O Diario não localizou a defesa do delegado. O espaço está aberto.