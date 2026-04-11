Instabilidade e incerteza: o que a guerra entre EUA e Irã significa para o mundo

Guerra deixou o Oriente Médio instável, as alianças fragilizadas e o mundo diante de mudanças incertas no equilíbrio do poder econômico e militar

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( Foto: ALEX BRANDON / POOL / AFP)

As consequências a longo prazo da guerra no Irã estão apenas começando a se delinear, mas uma coisa é certa: o conflito deixou o Oriente Médio instável, as alianças fragilizadas e o mundo diante de mudanças incertas no equilíbrio do poder econômico e militar.

A teocracia iraniana está fragilizada, mas ainda viva, com novas vantagens econômicas. Os EUA e Israel realizarão eleições neste ano, e seus líderes podem enfrentar o desafio de não terem alcançado seus objetivos de guerra. A aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), já fragilizada, está sob ainda mais pressão. Os estados árabes do Golfo enfrentam um Irã fortalecido em sua região.

Neste momento crucial, enquanto os EUA e o Irã se preparam para negociações neste fim de semana no Paquistão, jornalistas da AP no Oriente Médio e em Washington compartilham suas avaliações sobre como a guerra ainda repercute em todo o mundo durante o frágil cessar-fogo:

Israel

Se o primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, fosse avaliado pela guerra, receberia "incompleto" como parecer.

Netanyahu estabeleceu algumas metas ambiciosas no início dos combates, em 28 de fevereiro, afirmando que desejava eliminar as ameaças representadas pelos programas nucleares e de mísseis do Irã, bem como seu apoio a grupos hostis. Ele também prometeu criar as condições para um levante popular contra o governo iraniano. Nenhuma dessas metas foi plenamente alcançada.

Em um pronunciamento televisionado após o cessar-fogo, Netanyahu reconheceu isso dizendo "ainda temos objetivos a cumprir". Mas, mesmo assim, reivindicou "conquistas imensas".

"O Irã está mais fraco do que nunca, e Israel está mais forte do que nunca. Essa é a essência desta campanha", disse ele.

Com as eleições se aproximando, a questão para Netanyahu é se o público israelense concorda com sua avaliação.

Os israelenses apoiaram de forma esmagadora a guerra contra o seu arqui-inimigo Irã, especialmente nos primeiros dias da campanha. Mas, à medida que a guerra se prolongava, os israelenses também se cansaram, pois as sirenes de ataque aéreo incessantes interrompiam a vida cotidiana e faziam com que as pessoas corressem para abrigos antiaéreos dia e noite.

Netanyahu espera agora que, nas próximas negociações de cessar-fogo, os EUA consolidem os ganhos obtidos no campo de batalha em um acordo permanente que proteja os interesses de Israel. Ele também precisa garantir que seu relacionamento com o presidente Donald Trump permaneça sólido após uma guerra inconclusiva e profundamente impopular nos EUA.

Caso contrário, Netanyahu poderá enfrentar dificuldades para manter seu cargo quando sua nação, exausta pela guerra, for às urnas. (Josef Federman, diretor adjunto de notícias da AP para o Oriente Médio)

O Irã, já fragilizado, encontra uma forma de alavancar sua posição

O Irã, abalado por protestos em todo o país em janeiro e por intensos ataques aéreos durante a guerra, de repente se encontra em uma posição de poder.

A mera ameaça de minas marítimas e possíveis ataques da Guarda Revolucionária paramilitar do Irã faz com que os navios se mantenham afastados do Estreito de Ormuz, mantendo, na prática, fechada essa via navegável crucial para o transporte internacional de petróleo.

Até mesmo os linha-dura aproveitaram o assassinato do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos, para justificar a substituição por uma versão mais jovem e ainda mais linha-dura, o filho de Khamenei, Mojtaba.

O governo apresentou suas próprias exigências maximalistas antes das negociações em Islamabad - incluindo a continuidade do enriquecimento de urânio em seu programa nuclear, uma das principais razões apresentadas por Trump para a guerra.

No entanto, as instalações militares do Irã encontram-se agora em ruínas, seu arsenal de mísseis está amplamente esgotado e a ameaça demais protestos por parte da população ainda paira no ar. Essa agitação pode ser instigada pelo enorme nível de destruição na indústria de petróleo e gás do Irã, bem como pelos ataques contra siderúrgicas e outros centros econômicos. (Jon Gambrell, diretor de notícias da AP para Golfo e Irã)

Estados árabes do Golfo no meio

Apesar de insistirem e implorarem para que fossem deixados fora do conflito, os estados árabes do Golfo ainda se viram alvos do Irã, que lançou uma chuva de drones e mísseis contra aeroportos, instalações de energia, bases militares e alvos civis em toda a região.

Muitos países tiveram que fechar refinarias ou declarar-se incapazes de cumprir a produção de petróleo prometida devido à guerra. Mesmo com um cessar-fogo em vigor, o novo controle do Estreito de Ormuz pelo Irã, apenas por meio de ameaças, significa que os estados do Golfo ainda não conseguem escoar seus carregamentos para o mercado.

Eles não formam um bloco monolítico, as opiniões variam desde os esforços diplomáticos de Omã até os Emirados Árabes Unidos denunciando a agressão iraniana e insistindo que o status quo não pode ser mantido. (Jon Gambrell, diretor de notícias da AP para Golfo e Irã)

Incerteza sobre o cessar-fogo no Líbano

No Líbano, a guerra regional teve um impacto devastador e a perspectiva de um cessar-fogo agora levanta mais perguntas do que respostas.

Os Estados Unidos e Israel estão em desacordo com o Irã sobre se o cessar-fogo se estende ou não à guerra entre Israel e o Hezbollah no Líbano. O Irã afirma que sim; os Estados Unidos e Israel dizem que não.

Entretanto, autoridades libanesas e israelenses concordaram em iniciar negociações diretas, que o Líbano espera que levem a um cessar-fogo e Israel espera que levem ao desarmamento do Hezbollah. Netanyahu afirmou que as negociações também incluiriam conversas sobre um possível acordo de paz entre os dois países, que não mantêm relações diplomáticas.

Embora as negociações representem um passo significativo, chegar a um acordo não será fácil. O Líbano exige a suspensão dos ataques israelenses antes do início das negociações, uma condição que Israel dificilmente aceitará.

Na prática, a maioria dos analistas afirma que o Líbano não tem capacidade para desarmar o Hezbollah pela força ou para fazer cumprir qualquer acordo de cessar-fogo que o Hezbollah não aceite.

Por ora, a guerra entre Israel e o Hezbollah, que já deslocou mais de um milhão de pessoas e matou quase 1,9 mil, continua. (Abby Sewell, diretora de notícias da AP para o Líbano, Síria e Iraque)

Relações tensas na Otan levadas ao limite

Trump testou repetidamente a aliança de 32 membros.

Ele cortou a assistência militar direta dos EUA à Ucrânia, ameaçou tomar o território ártico da Groenlândia, pertencente à Dinamarca, membro da Otan, e pressionou os Estados Unidos a gastarem mais em defesa.

Agora, suas divergências com os aliados da Otan em relação ao Irã estão levantando novas questões sobre se a aliança, criada como uma solução para a instabilidade após a Segunda Guerra Mundial, poderá sobreviver.

Desde que iniciou a guerra, Trump ridicularizou os aliados chamando-os de "covardes", criticou a Otan como "um tigre de papel" e comparou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a Neville Chamberlain, o ex-premiê conhecido por sua política de apaziguamento em relação à Alemanha nazista.

Trump está irritado com os países membros que ignoram seu apelo por ajuda, enquanto o Irã efetivamente fecha o Estreito de Ormuz e com os membros da aliança, Espanha e França, que restringem o uso de seu espaço aéreo e instalações militares pelas forças americanas de apoio às operações no Irã.

Trump afirma que o momento é "uma mancha na Otan que jamais desaparecerá". (Aamer Madhani, repórter da Casa Branca, Washington)

Os Estados Unidos enfrentam dificuldades econômicas

Trump reconquistou a Casa Branca prometendo conter a inflação, reduzir os preços que muitos americanos consideravam elevados e impulsionar a criação de empregos. A guerra no Irã teve o efeito exatamente oposto, elevando os preços da gasolina, abalando as bolsas de valores e reverberando por toda a economia, com o mercado de trabalho enfraquecendo e a inflação voltando a subir.

Com as eleições de meio de mandato de novembro se aproximando, nada disso é bom para os republicanos que tentam manter o controle do Congresso. Inicialmente, Trump tentou acalmar os temores econômicos visitando estados indecisos. Mas primeiro ele zombou das preocupações financeiras e depois interrompeu essas viagens por completo, à medida que a guerra consumia seu governo.

Garantir um cessar-fogo eficaz pode eventualmente estabilizar os preços do petróleo e os mercados financeiros, mas reverter o sofrimento econômico global pode levar muito mais tempo, afetando potencialmente os eleitores mais perto do dia da eleição.

As pesquisas também mostram que a maioria dos americanos acredita que a ação militar dos EUA no Irã foi longe demais. E a guerra causou até mesmo uma divisão na base de apoiadores de Trump, antes aparentemente inabalável. (Will Weissert, repórter da Casa Branca, Washington).

Preços e mercado de energia

O conflito praticamente paralisou o fluxo de navios pelo Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial, e danificou instalações de produção de petróleo e gás em todo o Oriente Médio.

Em resposta, os preços do petróleo dispararam em todo o mundo. O petróleo bruto Brent, referência internacional, passou de cerca de US$ 70 por barril antes da guerra, no fim de fevereiro, para mais de US$ 119 em alguns momentos. O Brent subiu 0,7%, para US$ 96,58, na sexta-feira, 10.

Os preços da gasolina também subiram, chegando a cerca de US$ 4 15 por galão nos EUA, ante pouco menos de US$ 3 antes do início do conflito. O aumento do preço da gasolina pode prejudicar a capacidade dos americanos de gastar com outros bens e serviços, desacelerando a economia e ameaçando agravar o desemprego.

Os preços ao consumidor nos EUA subiram 3,3% em março em comparação com o ano anterior, um aumento acentuado em relação aos 2,4% de fevereiro e o maior aumento anual desde maio de 2024. A alta nos preços da gasolina pressionará o orçamento das famílias de baixa e média renda. (Christopher Rugaber, repórter de economia, Washington)

Os jornalistas da AP Jonathan J. Cooper e Mike Catalini também contribuíram para este texto.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão.