Inscrições para oportunidades na Marinha do Brasil são prorrogadas

São mais de 120 vagas sendo oferecidas para Oficiais de carreira

Podem participar homens e mulheres entre 18 e 41 anos (Foto: Divulgação)

As inscrições para seis editais da Marinha do Brasil (MB) foram prorrogadas até 14 de abril. As oportunidades somam mais de 120 vagas para Oficiais de carreira.

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior e contemplam os Corpos de Engenharia e de Saúde — nos quais estão os Quadros de Apoio à Saúde, de Cirurgiões-Dentistas e de Médicos —, além dos Quadros Técnico e de Capelães Navais, cada um dividido em várias especialidades.

Edital para Quadro de Médicos

São oferecidas 50 vagas para ingresso como Oficiais de carreira no quadro de médicos. Desse total, 30 são vagas em âmbito nacional. As outras 20 são destinadas a regiões específicas: oito vagas para o Comando do 4º Distrito Naval, em Belém (PA), oito para o Comando do 6º Distrito Naval, em Ladário (MS), e quatro para o Comando do 9º Distrito Naval, em Manaus (AM).

As inscrições devem ser realizadas pela página do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) disponível neste link.

A taxa de inscrição é de R$150,00 e deve ser paga até 15 de abril.

Quem pode se inscrever

Podem concorrer às vagas homens e mulheres que atendam a requisitos como ser brasileiro nato; ter menos de 35 anos no dia 30 de junho de 2027; ter concluído ou estar em fase conclusão do curso superior relativo à profissão a que concorre até a data da matrícula no Curso de Formação de Oficiais (CFO); além de estar registrado no órgão fiscalizador da profissão.

Para as vagas de Âmbito Regional, é necessário possuir até a data da matrícula do CFO, o Certificado de Residência Médica ou Certificado de Título de Especialista na especialidade em que estejam inscritos no concurso.

Detalhes

Durante a seleção para todas as oportunidades, os candidatos passarão pelas seguintes etapas: Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais; Redação; Prova Discursiva (para a profissão de Direito e para a área de Engenharia); Tradução de Texto (para a área de Engenharia); Prova Prática (para a profissão de Músico); Procedimentos Complementares à Autodeclaração; Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i); Prova de Títulos (PT); Verificação de Documentos (VD); e Avaliação Psicológica (AP).

A Prova Escrita Objetiva e a Redação, com duração de 4 horas, serão aplicadas em 24 de maio.

Durante o CFO, realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro, os alunos recebem uma remuneração bruta inicial de R$ 9.663,60, além de serem oferecidos alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

O CFO tem duração de 34 semanas, aproximadamente 9 meses. Após a conclusão do curso, os formandos são promovidos ao posto de Primeiro-Tenente.