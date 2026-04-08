Galo da Madrugada e Galo Gigante vencem prêmio nacional de inclusão da Câmara dos Deputados

Iniciativas ligadas ao Carnaval do Recife foram reconhecidas por ações voltadas à acessibilidade e participação de pessoas com deficiência

Galo da Madrugada e Galo Gigante vencem prêmio de inclusão (Foto: Divulgação)

O Galo da Madrugada e o Galo Gigante, dois dos principais símbolos do carnaval pernambucano, conquistaram o primeiro lugar no Prêmio Brasil + Inclusão Deputada Amália Barros, promovido pela Câmara dos Deputados. O resultado foi anunciado nesta quarta-feira (8), após votação entre parlamentares.

A premiação reconhece iniciativas que contribuem para a inclusão social e a garantia de direitos das pessoas com deficiência em todo o país. Os projetos ligados ao carnaval do Recife foram indicados pelo deputado federal Carlos Veras (PT-PE).

Nos últimos anos, o Galo da Madrugada, considerado o maior bloco carnavalesco do mundo, tem adotado medidas para ampliar a acessibilidade durante o desfile. Entre elas está a ala “Como tu, tamo aqui”, voltada ao acolhimento de pessoas com deficiência, além de ações específicas para pessoas com transtorno do espectro autista, com o objetivo de tornar o ambiente mais inclusivo.

Já o Galo Gigante, montado tradicionalmente na Ponte Duarte Coelho, teve em 2026 como tema a relação entre arte e saúde mental. A alegoria foi construída a partir de oficinas de arteterapia, envolvendo a participação de artistas com deficiência no processo de criação. A obra foi assinada pelo multiartista Leopoldo Nóbrega e também prestou homenagem a Dom Helder Câmara.

De acordo com a organização do prêmio, a proposta é dar visibilidade a experiências que promovam uma sociedade mais acessível. A cerimônia de entrega está prevista para o dia 20 de maio.

O Prêmio Brasil + Inclusão é promovido pela Segunda-Secretaria da Câmara dos Deputados, atualmente sob responsabilidade do deputado Lula da Fonte.