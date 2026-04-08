Pertences de moradores da comunidade do Pilar, no Recife são retirados após desabamento

Dezessete imóveis na comunidade do Pilar foram interditados (Marina Torres/DP Foto)

As famílias que viviam em área de risco na comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, começaram a ter seus pertences retirados nesta quarta-feira (8) pela prefeitura. A ação ocorre dois dias após o desabamento de um muro que deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas.

A operação tem atuação integrada da Defesa Civil, Controle Urbano, Assistência Social, Habitação e Guarda Municipal. Três caminhões foram mobilizados para auxiliar na mudança dos moradores.

Segundo a gestão municipal, as dez pessoas que estavam abrigadas em uma creche já deixaram o local. Duas foram encaminhadas para o hotel social da prefeitura, enquanto outras oito optaram por se hospedar na casa de familiares e amigos.

Além disso, quatro moradores de imóveis na área atingida também saíram, sendo dois por iniciativa própria e dois com apoio da estrutura oferecida pelo município. Uma nova etapa de retirada está prevista para esta quinta-feira (9), enquanto equipes seguem atuando na conscientização e negociação com a comunidade.

Desabamento durante fortes chuvas

O desabamento ocorreu na segunda-feira (6), quando parte do muro de um casarão antigo cedeu durante as chuvas e atingiu casas construídas de forma improvisada. Moradores da própria comunidade iniciaram os primeiros socorros e conseguiram resgatar uma das vítimas com vida antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

As vítimas fatais foram identificadas como Simone Maria de Oliveira, de 53 anos, e Fabiano Lourenço de Araújo, de 45. Os sepultamentos ocorreram na terça-feira (7), no Cemitério de Casa Amarela, na Zona Norte da capital.

Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby. As vítimas foram identificadas como Sidiclei, de 29 anos, e a companheira dele, Karolaine, de 31.