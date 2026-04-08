Agricultor morre afogado em açude na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco

O afogamento aconteceu na tarde desta segunda-feira (6), no sítio Xucuru, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco; segundo a família, Lourival Ramos de Carvalho, de 73 anos, estava cuidando dos animais quando se afogou

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Um agricultor de 73 anos, identificado como Lourival Ramos de Carvalho, morreu afogado na tarde desta segunda-feira (6), no Sítio Xucuru, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas a Polícia, Lourival estava imóvel cuidando dos animais quando ocorreu o afogamento. O corpo foi localizado por familiares em uma açude próxima.

A área foi isolada pela Polícia Civil de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso registrado como morte a esclarecer está sob a responsabilidade da 14ª Delegacia de Caruaru.

“Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento”, destacou a Polícia Civil do estado.

