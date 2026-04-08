Chuva forte se desloca para litoral sul e Agreste; confira onde mais choveu em Pernambuco, segundo a Apac

Ipojuca é o município onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 12 horas, conforme monitoramento da Apac

Apac prevê chuva para o Agreste nesta quinta-feira (CARLOS LOPES/DP)

A chuva mais intensa se deslocou da Mata Norte e Região Metropolitana do Recife, onde ficou mais concentrada na terça-feira (7), para o sul e começou a invadir o Agreste de Pernambuco nas últimas 12 horas.

É o que mostra o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Ipojuca, na Região Metropolitana, mas em área limítrofe com a Zona da Mata Sul, foi o município onde mais choveu, com 57,81mm.

Gameleira, Ribeirão e Palmares, na Mata Sul, vêm em seguida com acúmulos entre 37mm e 29mm.

Agreste

Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na terça, a chuva mais forte começou a se deslocar também do litoral em direção ao Agreste.

Choveu em vários municípios da região, com maior intensidade em Chã Grande (27mm) e Gravatá (26mm).

Confira os maiores acumulados em 12h:

Ipojuca | 57,81 mm

Gameleira | 37,75 mm

Ribeirão | 36,71 mm

Palmares | 29,64 mm

Cabo de Santo Agostinho | 29,15 mm

Itapissuma | 28,2 mm

Cabo de Santo Agostinho | 28,18 mm

Chã Grande | 27,2 mm

Gravatá | 26,6 mm

Catende | 25,25 mm