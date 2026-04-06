Recife entra em estágio de mobilização após alerta de chuvas intensas

A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)

A cidade do Recife entrou em estágio de mobilização na noite desta segunda-feira (6), após o alerta de chuvas moderadas a fortes emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima. A informação foi divulgada pelo Centro de Operações do Recife (COP), que informou que as equipes municipais estão de prontidão e monitorando a situação.

De acordo com a prefeitura, a mudança no nível de atenção ocorre devido às chuvas já registradas e à previsão de continuidade das precipitações nas próximas horas. O cenário meteorológico é influenciado por um fenômeno típico da região nesta época do ano.

Segundo o chefe do COP, Anderson Soares, o sistema conhecido como Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), deve atuar entre a noite desta segunda e, possivelmente, até a manhã da quarta-feira (8).

“Nós temos um fenômeno clássico da nossa região: o Distúrbio Ondulatório de Leste, um corredor de umidade vindo da África que se desloca pelo oceano e atinge a costa do Nordeste. É um fenômeno comum na nossa região. Estamos entrando na época em que eles se intensificam mais, de abril até agosto”, explica

Além disso, outro sistema atmosférico, chamado cavado, tem contribuído para intensificar as chuvas associadas a esse distúrbio, aumentando o potencial de precipitações mais fortes. Este é um fenômeno meteorológico caracterizado por uma área alongada de baixa pressão atmosférica. Na prática, ele funciona como uma espécie de “canal” na atmosfera que favorece a formação de nuvens e, consequentemente, de chuva.

Orientações

Diante do cenário, a prefeitura orienta que moradores de áreas de risco, como encostas e regiões sujeitas a alagamentos, busquem locais seguros, como casas de parentes ou amigos. Os abrigos municipais foram abertos ainda na noite desta segunda-feira para acolher a população que precisar deixar suas residências.

A gestão municipal também reforça a importância de seguir as orientações da Defesa Civil e disponibiliza canais de atendimento para emergências. A população pode entrar em contato pelo número 0800 081 3400 ou acessar a plataforma Conecta Recife.