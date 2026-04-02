Inmet atualiza previsão de chuva mais intensa para 44 municípios de Pernambuco
No primeiro alerta desta quinta (2), o Inmet previa "Perigo Potencial" para todo o estado; após atualização, 44 municípios do Sertão entraram na área de risco de "Perigo" com chuva de maior intensidade
Publicado: 02/04/2026 às 15:01
Previsão do Inmet para Pernambuco nesta quinta (2) (REPRODUÇÃO/INMET)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, na manhã desta quinta-feira (2), a sua previsão para Pernambuco e 44 municípios do Sertão entraram na zona de chuva mais intensa.
Na madrugada desta quinta, o Inmet havia publicado um alerta de chuva de “Perigo Potencial” para todas as regiões do estado.
Na atualização, 44 municípios do Sertão entraram na área de “Perigo”, ou bandeira laranja, que indica acúmulo de água entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h).
Confira os 44 municípios do Sertão que receberam alerta laranja do Inmet:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Araripina
Betânia
Bodocó
Brejinho
Cabrobó
Calumbi
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Cedro
Custódia
Dormentes
Exu
Flores
Granito
Iguaracy
Ingazeira
Ipubi
Itapetim
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Quixaba
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Solidão
Tabira
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Tuparetama
Verdejante