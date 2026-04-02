Inmet atualiza previsão de chuva mais intensa para 44 municípios de Pernambuco

No primeiro alerta desta quinta (2), o Inmet previa "Perigo Potencial" para todo o estado; após atualização, 44 municípios do Sertão entraram na área de risco de "Perigo" com chuva de maior intensidade

Previsão do Inmet para Pernambuco nesta quinta (2) (REPRODUÇÃO/INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, na manhã desta quinta-feira (2), a sua previsão para Pernambuco e 44 municípios do Sertão entraram na zona de chuva mais intensa.

Na madrugada desta quinta, o Inmet havia publicado um alerta de chuva de “Perigo Potencial” para todas as regiões do estado.

Na atualização, 44 municípios do Sertão entraram na área de “Perigo”, ou bandeira laranja, que indica acúmulo de água entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h).

Confira os 44 municípios do Sertão que receberam alerta laranja do Inmet:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Araripina

Betânia

Bodocó

Brejinho

Cabrobó

Calumbi

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Granito

Iguaracy

Ingazeira

Ipubi

Itapetim

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Solidão

Tabira

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tuparetama

Verdejante