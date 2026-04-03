Correios não dão prazo para reabertura da tradicional agência em Casa Amarela, no Recife; população lamenta fechamento

Com mais de 30 anos de existência, agência dos Correios em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, foi fechada em outubro do ano passado e teve seus serviços transferidos para a agência do bairro da Encruzilhada

Imóvel que sediava antiga agência de Casa Amarela foi posto para aluguel (Crysli Viana/DP Foto)

“Fica bem ali, perto dos Correios”. Era assim que a população de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, costumava se referir a qualquer residência ou comércio localizado nas proximidades da tradicional agência dos Correios do bairro. Há mais de 30 anos no local, o estabelecimento foi fechado em outubro passado, depois que a empresa atrasou o pagamento de aluguéis do imóvel, segundo relataram funcionários da empresa ao Diario de Pernambuco.

Ainda com o gradil amarelo meio desbotado, o prédio agora conta com vigilante e com um discreto adesivo de “aluga-se”, do qual os seis meses de exposição ao sol e à chuva apagaram o telefone para eventual contato de interessados. Em uma tarde no bairro, a reportagem não encontrou um morador ou comerciante que não tenha lamentado pelo fechamento da agência.

“Antes, quando algo era entregue e eu não estava em casa, tinha a praticidade de pegar as coisas aqui no próprio bairro. Agora, não sei nem onde fica a minha agência”, afirma a técnica em radiologia Camila Soares, de 26 anos.

Por meio de sua assessoria de imprensa, os Correios disseram que a agência de Casa Amarela agora funciona na agência da Encruzilhada, a quase cinco quilômetros de distância. Com base na transferência dos funcionários, a empresa também disse que a agência não foi fechada e não respondeu se a agência de Casa Amarela voltará a funcionar em um prédio no bairro.

“No bairro de Casa Amarela, está disponível ainda outro canal de atendimento. O Ponto de Coleta Casa Amarela funciona na Av. Pedro Allain, 80, Loja 4, Galeria Cairutas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h”, completa o posicionamento dos Correios.

Ao Diario, funcionários dos Correios relataram que o fechamento da agência de Casa Amarela tem sobrecarregado o serviço de entregas na região. Parte das remessas que chegam para a área estão sendo encaminhadas para a Agência do Bongi, na Zona Oeste, onde a reportagem encontrou parte do mobiliário da Agência de Casa Amarela.

Intimidade de décadas

Para o autônomo Giovani Silva, de 42 anos, a mudança de local da agência foi feita sem comunicação com a comunidade, deixando muita gente sem saber onde procurar o serviço público postal. “Às vezes, vendo produtos na internet e muito longe ir para a Encruzilhada. A gente termina tendo que gastar com passagem ou Uber”, reclama.

Aposentada Irineia Romão pagou contas com atraso por atraso na entrega da correspondência (crédito: Crysli Viana/DP Foto)

Moradora do bairro, a aposentada Irineia Romão, de 78 anos, relata dificuldades para receber correspondências após o fechamento da agência. A amizade com o antigo carteiro deu lugar a envelopes lançados no quintal sem aviso. “A gente conhecia os meninos, eles conversavam comigo e sempre entregavam as correspondências na minha mão. Agora, estão jogando em qualquer canto”, relata.

Sem intimidade com a internet, dona Irineia depende do serviço postal para receber diversos boletos de pagamento. “Tem coisa que não está mais chegando, como minha conta de celular que não veio no dia certo. Paguei com atraso e estou esperando para saber se vou arcar com juros”, lamenta.

Serviço//Agência da Encruzilhada

Endereço: Av. João de Barros, 1912, Encruzilhada, Recife-PE

Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 8h às 17h