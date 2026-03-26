Recife e Olinda iniciam campanha de vacinação contra a gripe no sábado (28)

Campanha segue até o dia 30 de maio em todo o Brasil

Campanha de vacinação contra gripe (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Recife e Olinda iniciam, neste sábado (28), a campanha de vacinação contra a gripe (influenza), com ações concentradas no chamado Dia D. Na capital pernambucana, serão 168 pontos de vacinação, incluindo unidades de saúde, centros de imunização e equipes em locais estratégicos.

O município recebeu 140.770 doses, o que equivale a cerca de 20% do público prioritário, estimado em aproximadamente 700 mil pessoas. A vacina aplicada é trivalente e protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B. Confira os locais de vacinação aqui.

Nesta etapa inicial, o público-alvo inclui idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes, além de outros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A campanha segue até 30 de maio, com meta de vacinar ao menos 90% desse público.

Também fazem parte do grupo prioritário profissionais de saúde, puérperas, professores, povos indígenas, pessoas em situação de rua, trabalhadores das forças de segurança e salvamento, das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, dos Correios e portuários, além de adolescentes em medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Olinda

Em Olinda, a abertura ocorre no sábado (28), às 9h, no Shopping Patteo, em Casa Caiada. No Dia D, o município contará com 19 unidades básicas, cinco policlínicas e dois pontos extras funcionando das 8h às 16h para atender o público prioritário.

Durante a semana, a vacinação segue de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em toda a rede municipal. No Shopping Patteo, o atendimento ocorre das 9h às 16h.

Pontos de vacinação:

Unidades Básicas de Saúde:

Das 8h às 16h

- USF Ilha de Santana

- USF Tabajara I

- USF Jatobá

- USF Bonsucesso II

- USF Fragoso I/II

- USF Bultrins I/II

- USF Varadouro I/II

- USF Ilha do Maruim

- USF Águas Compridas I/II

- USF Azeitona II

- USF Alto da Conquista

- USF Passarinho

- USF Alto Sol Nascente

- USF Sapucaia II/III

- USF Jd Brasil II

- USF Cohab Peixinhos I, II/III

- USF Alto da Bondade II

- USF Vila Tamandaré

- EAP Jardim Brasil I

Policlínicas:



Das 8h às 16h

- João Barros Barreto (Carmo)

- Ouro Preto (Ouro Preto)

- São Benedito (em frente ao Terminal de ônibus Xambá)

- Rio Doce 1

- Martagão Gesteira.

Pontos extras:



- Shopping Patteo Piso L2 (das 9h às 16h)

- Atacarejo DUPOVO, em Rio Doce (das 9h às 16h).

