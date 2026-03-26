Recife e Olinda iniciam campanha de vacinação contra a gripe no sábado (28)
Campanha segue até o dia 30 de maio em todo o Brasil
Publicado: 26/03/2026 às 17:57
Campanha de vacinação contra gripe (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)
Recife e Olinda iniciam, neste sábado (28), a campanha de vacinação contra a gripe (influenza), com ações concentradas no chamado Dia D. Na capital pernambucana, serão 168 pontos de vacinação, incluindo unidades de saúde, centros de imunização e equipes em locais estratégicos.
O município recebeu 140.770 doses, o que equivale a cerca de 20% do público prioritário, estimado em aproximadamente 700 mil pessoas. A vacina aplicada é trivalente e protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B. Confira os locais de vacinação aqui.
Nesta etapa inicial, o público-alvo inclui idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes, além de outros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A campanha segue até 30 de maio, com meta de vacinar ao menos 90% desse público.
Também fazem parte do grupo prioritário profissionais de saúde, puérperas, professores, povos indígenas, pessoas em situação de rua, trabalhadores das forças de segurança e salvamento, das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, dos Correios e portuários, além de adolescentes em medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.
Olinda
Em Olinda, a abertura ocorre no sábado (28), às 9h, no Shopping Patteo, em Casa Caiada. No Dia D, o município contará com 19 unidades básicas, cinco policlínicas e dois pontos extras funcionando das 8h às 16h para atender o público prioritário.
Durante a semana, a vacinação segue de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em toda a rede municipal. No Shopping Patteo, o atendimento ocorre das 9h às 16h.
Pontos de vacinação:
Unidades Básicas de Saúde:
Das 8h às 16h
- USF Ilha de Santana
- USF Tabajara I
- USF Jatobá
- USF Bonsucesso II
- USF Fragoso I/II
- USF Bultrins I/II
- USF Varadouro I/II
- USF Ilha do Maruim
- USF Águas Compridas I/II
- USF Azeitona II
- USF Alto da Conquista
- USF Passarinho
- USF Alto Sol Nascente
- USF Sapucaia II/III
- USF Jd Brasil II
- USF Cohab Peixinhos I, II/III
- USF Alto da Bondade II
- USF Vila Tamandaré
- EAP Jardim Brasil I
Policlínicas:
Das 8h às 16h
- João Barros Barreto (Carmo)
- Ouro Preto (Ouro Preto)
- São Benedito (em frente ao Terminal de ônibus Xambá)
- Rio Doce 1
- Martagão Gesteira.
Pontos extras:
- Shopping Patteo Piso L2 (das 9h às 16h)
- Atacarejo DUPOVO, em Rio Doce (das 9h às 16h).