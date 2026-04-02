Inmet divulga alerta de chuva para todas as regiões de Pernambuco; veja maiores acumulados

Monitoramento da Apac mostra que a chuva mais intensa se concentrou na Mata Sul de Pernambuco, com exceção de um município do Sertão

Tamandaré registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24h em todo o estado, chegando a 52,3 mm (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta quinta-feira (2), um novo alerta de chuva para quase todas as cidades de Pernambuco. A exceção é um trecho do Sertão do São Francisco.

Conforme o Inmet, o alerta é de “Perigo Potencial”, quando o acúmulo de água fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).

No começo da manhã, chovia mais forte nos municípios da Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Conforme o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Tamandaré acumulou mais chuva nas últimas 12 horas, chegando perto dos 60 milímetros (mm).

Barreiros e Ipojuca, também na Mata Sul, ultrapassaram os 30 mm.

A exceção entre as localidades onde mais choveu é Santa Filomena, no Sertão do estado.

Já se considerarmos as últimas 24 horas, Paulista lidera o ranking de chuva em Pernambuco.

O município da Região Metropolitana havia registrado mais de 110mm às 7h20 da manhã desta quinta.

Na mesma região, Itamaracá vem em segundo com 80mm e, novamente, Tamandaré aparece entre os mais chuvosos superando os 70mm.

Confira os municípios onde mais choveram nas últimas 12 e 24 horas, segundo dados da Apac aferidos às 7h20 desta quinta:

Maiores acumulados em 12h

Tamandaré | 59,2 mm



Santa Filomena | 34,68 mm



Barreiros | 34,29 mm



Ipojuca | 30,41 mm



Maiores acumulados em 24h

Paulista | 111,04 mm



Ilha de Itamaracá | 80,6 mm



Tamandaré | 71 mm



Igarassu | 64,83 mm

Olinda | 56,68 mm



Ipojuca | 54,24 mm





