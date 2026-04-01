Disque Denúncia passa a ter atendimento 24 horas e canal por WhatsApp em Pernambuco

O Disque Denúncia Pernambuco voltou a funcionar 24h a partir desta terça (1º) com ampliação do atendimento por WhatsApp

Disque Denúncia passa a ser 24 horas e abre canal por WhatsApp em Pernambuco (Reprodução)

O Disque Denúncia Pernambuco passou a funcionar 24 horas por dia a partir desta terça-feira (1º) e também ampliou o atendimento por WhatsApp.

A mudança ocorreu por meio de parceria com o Governo de Pernambuco, via Secretaria da Mulher.

Segundo a coordenação do serviço, a ampliação busca aumentar o recebimento de denúncias, principalmente nos casos de violência contra a mulher, com maior incidência durante a noite, a madrugada e os fins de semana.

A central continua recebendo informações sobre outros tipos de crime. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (81) 3719-4545 e pelo WhatsApp (81) 98256-4545.