UFPE lança edital do processo seletivo para professor com salários chegando a quase R$ 4.500,00

As inscrições para o processo seletivo para professores da UFPE começam na próxima segunda-feira (6) e vão até o dia 15

16 pesquisadores contemplados com a chamada da CNPq irão desenvolver projetos na UFPE (Bruna Costa/Esp DP FOTO)

A UFPE publicou, nesta terça-feira (31), o edital do Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de vagas para professor substituto.

Estão sendo oferecidas 31 vagas, nas unidades dos centros acadêmicos da UFPE nos campi do Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão, bem como no Colégio de Aplicação (CAp).

O regime de trabalho será de 20 ou 40 horas semanais, com remuneração básica de R$ 3.198,59 e R$ 4.478,03, respectivamente.

As inscrições devem ser realizadas de 6 a 15 de abril, exclusivamente, pela plataforma SigRH (Menu Concursos).

Como será o processo

O processo seletivo simplificado será formado por duas etapas.

A primeira delas, de caráter eliminatório, consiste nas provas didática, escrita e prática.

A segunda etapa, classificatória, é a análise curricular obrigatória, que abrange a experiência didática, acadêmica e profissional do candidato.

Das 31 vagas disponibilizadas pelo edital, haverá a reserva de 25% para os candidatos que concorrerem a cotas para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Haverá ainda a reserva de 5% do total de vagas para candidatos com deficiência (PcD).

A seleção terá validade de um ano, prorrogável por igual período, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final, que deve ocorrer até o dia 17 de junho, no Diário Oficial da União (DOU).

Outras informações estão disponíveis no Edital nº 06/2026.



