Vídeo mostra assassinato de mulher em condomínio de luxo em Gravatá

Um homem foi detido por suspeita de envolvimento no caso

Câmera de segurança registrou morte de mulher em Gravatá (Reprodução de vídeo)

Vídeos postados em redes sociais mostram detalhes do assassinato de uma mulher, em um apartamento localizado em um condomínio de luxo, em Gravatá, no Agreste pernambucano.

O crime aconteceu na noite de segunda (30), no Condomínio Raízes da Serra, na Rua Rigoberto Campos.

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Segundo informações repassadas para a polícia, um homem de 38 anos, chamado Edson, foi preso por suspeita de envolvimento no crime.

A mulher foi identificada como Gabriela Lima, de 33 anos. O caso é tratado, a princípio, como homicídio consumado.

O vídeo mostra a mulher correndo dentro do apartamento e sendo perseguida por um homem encapuzado e com roupas pretas.

Ela cai algumas vezes, ao tentar escapar, mas é alcançada e atingida por vários tiros.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, nesta terça-feira (31), por meio da Delegacia de Vitória de Santo Antão, um homicídio consumado no município de Gravatá.

As investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação do caso, sob a responsabilidade da Delegacia de Gravatá.

