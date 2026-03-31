A operação foi deflagrada nesta terça-feira (31) e cumpriu 20 mandados, incluindo prisão e busca e apreensão, contra uma quadrilha envolvida com roubo de cargas e adulteração de sinais identificadores de veículos automotores

Quadrilha responsável pelo roubo de cargas é alvo de operação deflagrada em Pernambuco (Ascom/PCPE)

Uma quadrilha envolvida com roubo de cargas e adulteração de sinais identificadores de veículos automotores foi alvo de 20 mandados judiciais na manhã desta terça-feira (31), durante a deflagração da Operação Átomo 82, da Polícia Civil de Pernambuco.



Do total de ordens judiciais, três foram de prisão e 17 de busca e apreensão domiciliar.



Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pombos e cumpridos nas cidades do Cabo de Santo Agostinho, Escada, Belo Jardim e Jaboatão dos Guararapes.



Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados para o Departamento de Investigações sobre Crimes Patrimoniais.



Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa vinha sendo investigada desde agosto de 2025.

A operação mobilizou cerca de 90 policiais civis, entre delegados, escrivães e agentes, e contou com o apoio da Diretoria de Inteligência da corporação (Dintel).

