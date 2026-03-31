Dois suspeitos morrem em confronto com a PM em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

O confronto entre criminosos e PMs ocorreu na madrugada desta segunda (30), na zona rural de Caruaru, no Agreste do estado

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Dois homens suspeitos de praticar assaltos morreram após troca de tiros com policiais militares na madrugada desta segunda-feira (30), na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Os envolvidos foram identificados como Fábio Cícero da Silva, de 33 anos, e Fernando José da Silva, de 24 anos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 4º Batalhão receberam informações de que a dupla estaria realizando roubos na PE-95, no trecho entre Caruaru e Riacho das Almas, utilizando um Fiat Uno cinza.

Durante as buscas na área, os suspeitos foram localizados e tentaram fugir pela estrada do Sítio Barbatão.

Segundo a polícia, ao serem alcançados, eles efetuaram disparos contra o efetivo, que revidou.

Os dois homens foram baleados, socorridos ao Hospital Regional do Agreste, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos e tiveram o óbito confirmado..

Com a dupla foram apreendidos dois revólveres, um calibre 38 e outro 32, além de munições usadas e intactas. O carro também foi recolhido e encaminhado à Divisão de Homicídios.

