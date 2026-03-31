Operação de âmbito nacional cumpre 33 mandados, em 13 municípios do país, entre eles Petrolina

Investigação da Operação Midas começou na Bahia e identificou ramificações da organização voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas, de comércio ilegal de armas e de lavagem de dinheiro em vários municípios do país, inclusive em Petrolina

Polícia Federal (Foto: Arquivo/PF)

A Operação Midas foi deflagrada, no começo da manhã desta terça-feira (31), visando desarticular uma organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas, de comércio ilegal de armas e de lavagem de dinheiro.

A quadrilha tem atuação em vários municípios do país, entre eles Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Ao todo, estão sendo cumpridos 33 mandados judiciais, sendo 20 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão.

A maior parte está sendo cumprida na Bahia, onde as investigações da operação tiveram início, há dois anos, no município de Camacan.

As outras localidades baianas são Itabuna, Salvador, Irecê, Luís Eduardo Magalhães, Serrinha, Senhor do Bonfim e Andorinha.

Além de São Paulo e Rio de Janeiro, capital, Unaí, em Minas Gerais, e Aracaju, Sergipe.

A operação

Durante a operação, foi identificada a remessa de grande quantidade de drogas e de armas do estado do Rio de Janeiro para a Bahia. Em sentido inverso, constatou-se o envio de dinheiro e de maconha da Bahia para o Rio de Janeiro.

No decorrer das investigações, foram localizadas três lugares destinados ao cultivo de maconha no interior do município de João Dourado, na Bahia, com plantio de variedade geneticamente modificada.

Durante ação, foram erradicados e incinerados milhares de pés de maconha, localizados em três áreas de cultivo ilícito, totalizando um montante superior a 15 toneladas da droga.

Também foi promovida a destruição do maquinário ilícito empregado na prática criminosa, evidenciando o desmantelamento completo da estrutura de produção ilícita. Veículos utilizados no transporte da droga também foram apreendidos.

A organização criminosa utilizava, ainda, diversas contas de pessoas físicas e jurídicas para dissimular a origem do dinheiro proveniente do tráfico de drogas e dificultar seu rastreamento.

FICCO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO), composta pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e pela Polícia Penal, é a responsável pela Operação Midas.

Ação ocorreu de forma integrada, com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais da Bahia.