Resultado do Concurso Unificado de Pernambuco é divulgado

Lista com classificados já está disponível; candidatos passam por próximas etapas, incluindo heteroidentificação no Recife

Concurso da Câmara dos Deputados encerra as inscrições nesta segunda (26) (Foto: jannoon028/freepik)

O resultado das provas objetivas e discursivas do Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE) para cargos de níveis médio e superior, foi divulgado nesta sexta-feira (27). A lista de classificados está disponível no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), organizadora do certame, onde também podem ser consultadas as respostas aos recursos pelo prazo de sete dias.

A relação reúne candidatos habilitados para cargos de nível superior com formação específica, organizados por cargo, área, especialidade e localidade de lotação.

Candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos e não tiveram a autodeclaração confirmada na etapa inicial serão convocados para entrevista presencial no dia 12 de abril de 2026, no Recife. A verificação será baseada exclusivamente no fenótipo, com detalhes a serem publicados em edital específico.

Já os candidatos que não enviaram fotos e vídeos exigidos para validação da autodeclaração, assim como indígenas e quilombolas que não apresentaram a documentação prevista, serão excluídos das listas de vagas reservadas.

O concurso ofertou 462 vagas em nove órgãos estaduais, com salários iniciais de até R$ 11.359,85, e registrou 53.773 inscritos. As provas do Bloco 1 foram aplicadas em 18 de janeiro, em dez cidades, com abstenção de 33,05%.