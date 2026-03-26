Diretor de hospital de Salgueiro investigado por fraude em concurso do TCE-PE é exonerado do cargo

Allain Carvalho, diretor do Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro, é alvo da Operação Crivo, que investiga a fraude em concurso do TCE-PE; ele foi exonerado do cargo pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) nesta quinta (26)

Allain Carvalho era diretor do Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Um dos alvos de uma operação contra fraude em concurso público do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), em 2025, o diretor de um hospital público estadual foi exonerado pelo estado.

Conforme informações da Polícia Civil, Allain Carvalho, diretor do Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, estaria envolvido num esquema descoberto pela Operação Crivo, deflagrada na quarta (25).

A exoneração foi confirmada nesta quinta (26), por meio de nota divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE):

“A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informa que tomou conhecimento da operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e que todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas de forma imediata, resultando na exoneração do diretor citado na operação. A SES-PE reforça que atua com base nos princípios da legalidade, da transparência e da responsabilidade na gestão pública, colaborando integralmente com as autoridades competentes.”

A operação

A ação cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, com o emprego de mais de 100 policiais civis em municípios de Pernambuco e no Rio Grande do Norte.

Segundo o delegado, o caso teve início a partir da prisão em flagrante de um candidato que tentava fazer a prova no lugar de outra pessoa, utilizando o chamado método de “clone”.

“Esse esquema envolvia a utilização de sósias, clones ou pessoas que se faziam passar por outra para fazer a prova. Esse foi o elemento inicial que nos levou a iniciar as investigações”, explicou o delegado responsável pela operação.

A partir desse flagrante, a Polícia Civil identificou indícios de uma estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas e atuação coordenada.

“Passamos a levantar outras notícias de que haveria autores por trás desse esquema criminoso. Conseguimos identificar tanto clientes quanto pessoas que participavam ativamente da organização, seja transportando equipamentos, seja captando novos interessados”, afirmou.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos materiais que devem reforçar as provas do esquema.

“Conseguimos prova do concurso, mídias digitais, celulares, enfim, materiais que podem nos subsidiar em termos de materialidade delitiva. A partir disso, vamos realizar uma análise detalhada”, destacou.

As investigações apontam que o grupo utilizava diferentes estratégias para fraudar o concurso, com destaque para a substituição de candidatos, os chamados “clones”, além do uso de equipamentos eletrônicos e dispositivos disfarçados para comunicação durante a prova.

Valores envolvidos

Segundo a Polícia Civil, havia uma entrada inicial de cerca de R$ 5 mil, e o valor total poderia chegar a aproximadamente R$ 50 mil após a aprovação, a depender do cargo.

Em alguns casos, os pagamentos não se limitavam a dinheiro em espécie, podendo incluir bens.

Conforme Paulo Vitor, há indícios de que candidatos beneficiados tenham sido aprovados, embora a confirmação dependa da análise do material apreendido.

“A princípio, conseguimos identificar alguns clientes e também pessoas que são mais do que clientes, participam de forma ativa na organização criminosa. Isso ainda depende da evolução das investigações”, afirmou o delegado.

Entre os alvos também estão servidores públicos de diferentes áreas, incluindo o diretor de um hospital no sertão de pernambuco, mas os detalhes ainda não foram divulgados.

“Há servidores de várias áreas, mas não podemos delinear agora para não prejudicar o sucesso das investigações”, disse.