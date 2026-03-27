Ponte Júlia Santiago: confira como fica o trânsito nos bairros da Imbiribeira e Areias
A ponte Júlia Santiago foi entregue na manhã desta sexta-feira (27), criando conexão entre os bairros de Areias e Imbiribeira
Publicado: 27/03/2026 às 14:08
Ponte Júlia Santiago: confira como fica o trânsito nos bairros da Imbiribeira e Areias (Foto: Rafael Vieira/DP)
A Ponte Júlia Santiago, entregue pela Prefeitura do Recife nesta sexta-feira (27), já começa a mudar o trânsito entre os bairros de Areias e Imbiribeira, conectando diretamente as avenidas Recife e Mascarenhas de Moraes.
Com a nova circulação definida pela Autarquia de Transito e Transporte Urbano (CTTU), o tráfego passa a ter mudanças importantes nos acessos.
Motoristas que seguem pela Avenida Recife, no sentido sul, devem acessar a ponte pela Avenida Izabel de Góes e Rua Antônio Vidal, chegando à Avenida Tapajós.
Já quem vem pela Mascarenhas de Moraes, no sentido Afogados, precisa fazer retorno nas imediações da Rua Missionário Joel Carlson, e seguir pela Rua Arquiteto Luiz Nunes e avenida Engenheiro Alves de Souza a fim de acessar a nova ponte.
Algumas conversões à esquerda foram proibidas, como na Avenida Recife e em vias próximas, medida da CTTU que visa organizar o fluxo e melhorar a fluidez.
A expectativa é de que nova estrutura melhore a mobilidade para pedestres e ciclistas, com travessias mais seguras e integração com ciclofaixas da região.
Agentes da CTTU estarão no local, nos primeiros dias, para orientar condutores e pedestres sobre as mudanças.
Ponte Julia Santiago
A nova ponte Julia Santiago tem cerca 300 metros de extensão e quatro faixas de rolamento, a estrutura é a maior do tipo construída na cidade nos últimos 40 anos.
Segundo a Prefeitura, a expectativa é reduzir em até 40% o tempo de deslocamento entre a Zona Oeste e a Zona Sul.
Além da ponte, o projeto inclui alargamento de vias, ciclofaixa, novos abrigos de ônibus, melhorias na iluminação e requalificação urbana no entorno.