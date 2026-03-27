A ponte Júlia Santiago foi entregue na manhã desta sexta-feira (27), criando conexão entre os bairros de Areias e Imbiribeira

Ponte Júlia Santiago: confira como fica o trânsito nos bairros da Imbiribeira e Areias (Foto: Rafael Vieira/DP)

A Ponte Júlia Santiago, entregue pela Prefeitura do Recife nesta sexta-feira (27), já começa a mudar o trânsito entre os bairros de Areias e Imbiribeira, conectando diretamente as avenidas Recife e Mascarenhas de Moraes.

Com a nova circulação definida pela Autarquia de Transito e Transporte Urbano (CTTU), o tráfego passa a ter mudanças importantes nos acessos.

Motoristas que seguem pela Avenida Recife, no sentido sul, devem acessar a ponte pela Avenida Izabel de Góes e Rua Antônio Vidal, chegando à Avenida Tapajós.

Já quem vem pela Mascarenhas de Moraes, no sentido Afogados, precisa fazer retorno nas imediações da Rua Missionário Joel Carlson, e seguir pela Rua Arquiteto Luiz Nunes e avenida Engenheiro Alves de Souza a fim de acessar a nova ponte.

Algumas conversões à esquerda foram proibidas, como na Avenida Recife e em vias próximas, medida da CTTU que visa organizar o fluxo e melhorar a fluidez.

A expectativa é de que nova estrutura melhore a mobilidade para pedestres e ciclistas, com travessias mais seguras e integração com ciclofaixas da região.

Agentes da CTTU estarão no local, nos primeiros dias, para orientar condutores e pedestres sobre as mudanças.

Ponte Julia Santiago

A nova ponte Julia Santiago tem cerca 300 metros de extensão e quatro faixas de rolamento, a estrutura é a maior do tipo construída na cidade nos últimos 40 anos.

Segundo a Prefeitura, a expectativa é reduzir em até 40% o tempo de deslocamento entre a Zona Oeste e a Zona Sul.

Além da ponte, o projeto inclui alargamento de vias, ciclofaixa, novos abrigos de ônibus, melhorias na iluminação e requalificação urbana no entorno.