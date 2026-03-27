Motociclistas de aplicativos fecham trechos de avenidas em protesto por mais segurança no Recife

Representantes da categoria começaram a se concentrar por volta das 8h desta sexta (27), na frente do Centro de Convenções, em Olinda.

Protesto acontece nesta sexta (27) (Foto: Rafael VIeira/DP)

Motociclistas que trabalham em empresas de entrega por aplicativos realizam uma manifestação, nesta sexta (27), no Grande Recife.

Uma das reivindicações é o reforço na segurança pública.

Eles também cobram a “regulamentação" da categoria.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTT), havia trechos de avenidas interditados, por volta das 9h.

Entre eles, estavam trechos da Avenida Agamenon Magalhães, com a Rua Henrique Dias, na área central, e da Avenida do Forte, no cruzamento com a Avenida Abdias de Carvalho, na Zona Oeste.

Na Agamenon Magalhães, foram liberadas faixas de rolamento, uma em cada sentido, às 9h30.

Quinze minutos depois, após negoviação com a Políci aMilitar, a via foi totalmente liberada.

A categoria informou que seguiria para o Palácio do Campo das Princesas, sede do governo do estado.

Começo

O protesto começou a ser anunciado por páginas nas redes sociais nessa quarta-feira (25).

Representantes da categoria começaram a se concentrar por volta das 8h, na frente do Centro de Convenções, em Olinda.

Em seguida, uma parte dos manifestantes seguiu para a o cruzamento da Avenida Agamenon Magalhães com a Rua do Paissandu, na área central da capital



