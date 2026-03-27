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Missa de 7º dia do engenheiro e empresário Márcio Nascimento acontece neste sábado (28)

Márcio faleceu na sexta-feira (20), aos 89 anos, no Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/03/2026 às 07:00

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Empresário e engenheiro Márcio de Alquerque faleceu aos 96 anos na última sexta (20)/Foto: Cortesia

Empresário e engenheiro Márcio de Alquerque faleceu aos 96 anos na última sexta (20) (Foto: Cortesia)

A celebração da missa de sétimo dia em homenagem ao engenheiro e empresário Márcio de Albuquerque Nascimento acontece neste sábado (28), na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Casa Forte, Zona Norte do Recife. Ele faleceu na sexta (20), aos 89 anos.

Com sua esposa Aurora, Márcio teve quatro filhos: Márcia, Pedro, Alexandre e Daniel. Ele deixa, ainda, oito netos.

Engenheiro de ofício e reconstrutor por natureza, Márcio de Albuquerque Nascimento participou, com o mesmo entusiasmo, da reconstrução de espaços e símbolos. Torcedor do Sport Club do Recife, encontrava no futebol uma extensão de sua paixão pela vida.

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