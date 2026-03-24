Quem é o homem apontado como articulador do falso sequestro da influenciadora Monniky Fraga

Denner José já se encontrava preso no presídio de Igarassu por homicídio, quando foi cumprido o mandado relativo ao falso sequestro; Ele é apontado como um dos articuladores da farsa e mantinha relacionamento com a influenciadora

Denner José da Silva, apontado como articulador do falso sequestro da influenciadora (Reprodução)

Apontado pela Polícia Civil como um dos principais envolvidos no falso sequestro da influenciadora Monniky Daiany Alves de Fraga Caldas, Denner José da Silva teria participação direta na execução da trama e já se encontrava preso quando teve o mandado de prisão preventiva cumprido no âmbito da operação “Cortina de Likes”.

De acordo com informações da polícia, Denner estava custodiado no Presídio de Igarassu no momento em que a Justiça expediu o mandado.

O documento, vinculado à Vara Criminal da Comarca de Igarassu, confirma que a prisão preventiva foi formalizada nesta terça-feira (24), dentro da investigação conduzida pelo Grupo de Operações Especiais (GOE).

Segundo a Polícia Civil, Denner é apontado como um dos articuladores da ação criminosa, tendo atuado tanto no planejamento quanto na execução do suposto sequestro.

Ele teria participado diretamente da abordagem da influenciadora e do companheiro dela, Lucas Vieira, que não tinha conhecimento do plano e foi tratado como uma vítima real.

A relação entre Denner e a influenciadora foi um dos principais elementos para a descoberta da farsa.

“A gente descobriu que eles mantiveram um relacionamento prévio e, posteriormente à data dessa encenação, eles mantiveram contato, o que fez com que a gente detectasse a mentira na história que foi tramada”, afirmou o delegado Jorge Pinto.

Além do vínculo pessoal, a polícia identificou contradições nos depoimentos e utilizou ferramentas de investigação para chegar à conclusão de que o crime havia sido simulado.

“Aquilo que a gente pensava se tratar de um sequestro real, na verdade, tudo passou de uma trama”, destacou o delegado.

As investigações apontam que Denner atuou ao lado de outros envolvidos na encenação, que incluiu o uso de um veículo clonado, a condução das vítimas até uma área de mata e a simulação de um cativeiro.

Durante a ação, o companheiro da influenciadora chegou a ser agredido, o que ajudou a dar aparência de veracidade ao crime.

Segundo o delegado Jorge Pinto, Denner já possuía histórico criminal e estava preso por outro caso, relacionado a homicídio, quando foi novamente alvo de mandado judicial.

Para a polícia, ele teve papel central na execução do falso sequestro e também pode ter contribuído para a extorsão contra a mãe da influenciadora, que realizou transferências após receber ameaças.

Denner deve responder, junto com os demais investigados, por crimes como extorsão e associação criminosa.