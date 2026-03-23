Estudante pernambucana da rede pública vence concurso internacional de redação

Adriane Mirelly venceu o Concurso Internacional de Redação da Paz (Foto: Divulgação)

Uma estudante da rede pública municipal de Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, tornou-se a primeira brasileira a vencer o Concurso Internacional de Redação da Paz, promovido pelo Lions Clubs International. Aos 13 anos, Adriane Mirelly, competiu com alunos de diferentes países.

O resultado foi anunciado no último dia 19 de março, durante uma sessão especial do Lions Day, realizada na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. O concurso tem como objetivo estimular reflexões sobre a cultura da paz por meio da educação e da escrita.

“Eu recebi a notícia com muita emoção. Foi um momento em que eu nunca vou esquecer. Na hora, parecia que tudo que eu vivi passou pela minha cabeça. Quando soube que eu era a primeira brasileira a vencer, eu senti muita alegria enorme, mas também uma responsabilidade muito grande. Eu pensei em Deus, na minha família, nos meus professores e senti que todo o esforço, todas as dificuldades tinham valido a pena”, afirmou a estudante.

A trajetória dela é marcada por superação. Diagnosticada com glaucoma ainda na infância, Adriane já passou por 13 cirurgias. Segundo a organização do concurso, a jovem encontrou na educação uma forma de transformação e expressão.

“Eu sempre pensei que assim como eu enfrento meus desafios, existem muitas outras crianças no mundo enfrentando situações ainda mais difíceis. Isso me dava forças para continuar. Além disso, o apoio da minha mãe e dos meus professores foi fundamental. Eles sempre acreditaram em mim e isso me fez acreditar também. Eu aprendi que mesmo nos momentos mais difíceis, não desistir é o que pode transformar tudo”, relata a aluna.

Na redação vencedora, a estudante abordou a importância da união, do respeito às diferenças e do papel individual na construção de uma sociedade mais justa. Ela defendeu que a paz se constrói a partir de atitudes cotidianas, como ouvir, compreender e respeitar o outro.

“A minha inspiração veio muito do que eu vejo acontecendo no mundo hoje. Quando vejo tantas guerras, especialmente no Oriente Médio, eu não consigo deixar de pensar nas crianças que estão vivendo aquilo. Crianças como eu, que deveriam estar estudando, brincando, sonhando... eu tentei me colocar no lugar delas”, explica Adriane.

Além do reconhecimento internacional, Adriane receberá um prêmio de 5 mil dólares, um troféu oficial e uma viagem com despesas pagas para participar da Convenção Internacional do Lions, que será realizada em Hong Kong, em julho.

