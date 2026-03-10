Pernambuco abre nesta terça (10) mais de 17 mil vagas para cursos gratuitos de tecnologia

Os cursos gratuitos de tecnologia oferecidos pela Secretaria de Educação de Pernambuco com 17 mil vagas fazem parte do programa Trilhatec, em parceria Cesar School

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Secretaria Estadual de Educação (SEE) abriu inscrições, nesta terça-feira (10), para cursos gratuitos de qualificação profissional em tecnologia, que integram o programa Trilhatec e serão ministrados pelo Cesar School.

A oferta de 17.070 vagas é voltada para estudantes da Rede Estadual de Pernambuco do ensino médio regular, integral e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições, que seguem abertas até o dia 24 de março, são realizadas através do site do SisSel, da SEE. ()

Após a homologação do resultado, os estudantes deverão comparecer nas escolas no período entre 26 a 31 de março para efetivar a matrícula. O início das aulas está previsto para a primeira semana de abril.

Do total de vagas, 14.130 são para os estudantes do ensino médio, enquanto 2.940 vagas são ofertadas para estudantes da EJA.

Para o ensino médio, o curso é na área de Desenvolvimento de Sistemas Web, com conteúdos como HTML, Lógica de Programação, CSS e JavaScript.

Em 2026, o Trilhatec ganha um aumento no número de unidades que ofertam essa modalidade.

Agora são 157 escolas, com 90 vagas em cada, divididas igualmente entre turmas dos 1º e 2º anos do ensino médio.

Já a oferta para a EJA é voltada para a Visualização de Dados, incluindo abordagens sobre trabalho, vida e profissão, habilidades do profissional de Tecnologia da Informação (TI) e monitoramento de sistemas de dados.

Ao todo, 49 escolas da rede, com 60 vagas cada, oferecem a qualificação.

Alinhando a educação básica às demandas atuais do mundo do trabalho, o Trilhatec busca o desenvolvimento de conhecimentos técnicos, com formações pensadas em aprimorar o currículo.

O modelo do programa conta com certificações intermediárias ao fim de cada módulo e permite aos estudantes a construção e qualificação do portfólio durante a formação.

“O Trilhatec tem um papel fundamental na ampliação das oportunidades para os nossos estudantes. Em parceria com uma instituição de referência como o Cesar, ampliamos o alcance à formação em áreas estratégicas, como a tecnologia e a inovação, e garantimos que os estudantes possam desenvolver competências e ampliar suas perspectivas profissionais”, diz Gilson Monteiro, secretário de Educação de Pernambuco.

A iniciativa integra a política do Governo de Pernambuco de parcerias com instituições privadas de ensino e qualificação profissional.

Além do Cesar, o programa conta com a oferta de cursos por meio do Senai, Senac e do Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta).

Cronograma

Período de inscrição: 10 a 24 de março

Divulgação das inscrições homologadas: 26 de março

Período de matrícula pela escola polo: 26 a 31 de março

Início das aulas: 6 de abril

Matrículas para vagas remanescentes: 6 a 10 de abril