Preso com R$ 2,7 milhões no Recife, assessor de deputado federal é exonerado

Segundo a Polícia Federal (PF), quatro pessoas foram presas na sexta (20) após sacarem R$2,7 milhões em espécia no Recife. Entre elas, está Fernando José Palma Sampaio, assessor do deputado federal Vinicius Carvalho (PL-SP), exonerado após a repercussão do caso

Quatro pessoas foram presas após um saque de R$ 2,733 milhões em uma instituição bancária no Recife (Foto: Reprodução/PF)

Um assessor do deputado federal Vinicius Carvalho (PL-SP) está entre os quatro presos em flagrante pela Polícia Federal (PF), após um saque de R$ 2,733 milhões em espécie no Recife. O caso aconteceu na sexta (20). Além de ter sido detido, Fernando José Palma Sampaio também foi exonerado do cargo que ocupava no gabinete do parlamentar.

O deputado federal Vinicius Carvalho (PL-SP) se pronunciou por meio de uma nota do advogado que o representa, Antônio Belarmino Júnior, enviada ao Metrópoles.

“Conforme consta do próprio termo de declarações prestado pelo assessor, restou expressamente consignado que o parlamentar não tinha conhecimento dos deslocamentos, tampouco de quaisquer condutas investigadas, inexistindo qualquer relação entre o deputado e os eventos sob apuração. No mesmo sentido, a manifestação do Ministério Público Federal reconhece que, não há elementos que indiquem envolvimento do parlamentar”, diz o texto publicado pelo portal.

Segundo o painel da transparência da Câmara dos Deputados, Fernando José Palma Sampaio ocupava o cargo de Secretário Parlamentar no Gabinete de Vinícius Carvalho e recebia uma remuneração líquida de R$ 9.306,76 por mês, além de um bônus mensal no valor de R$ 1.784,42.

Relembre

A Polícia Federal prendeu quatro pessoas em flagrante após monitorar um saque de R$2,733 milhões em espécie em um banco no centro do Recife, na última sexta (20).

Segundo a PF, o dinheiro foi sacado por um dos presos e seria entregue a outras três pessoas, que chegaram ao Recife pouco tempo antes, em um jato particular. Todos eles foram presos pela corporação.

Após a abordagem, os quatro indivíduos foram conduzidos à Polícia Federal, onde foram autuados em flagrante por lavagem de dinheiro. A pena prevista em lei pelo crime é de reclusão de três a dez anos e multa.

“As investigações continuam para apurar a origem dos recursos e possíveis outros ilícitos”, destacou a PF.