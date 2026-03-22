Recife lança serviço de patinetes elétricos; saiba como alugar

Fase inicial do sistema, conta com cerca de 90 pontos em bairros estratégicos do Recife; Valor do serviço de aluguel de patinetes pode variar

Serviço de aluguel de patinetes eslétricos está em fase experimental no Recife (Foto: Vanessa Alcântara/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife lançou, neste domingo (22), um sistema de patinetes elétricos compartilhados. O serviço já pode ser utilizado para deslocamento e pode ser encontrado em várias áreas da cidade.

Nesta etapa inicial, a iniciativa conta com cerca de 90 pontos de estacionamento distribuídos em bairros estratégicos, como Bairro do Recife, Boa Viagem, Pina, Santo Antônio, São José, Boa Vista, Santo Amaro, Graças, Aflitos, Espinheiro, Casa Forte, Santana, Poço da Panela, Parnamirim, Jaqueira, Torre, Madalena, Derby e Paissandu.

O prefeito do Recife, João Campos, alertou sobre o uso correto dos patinetes. “Pode até parecer um brinquedo, mas é um meio de transporte, com regras claras. É permitido apenas para maiores de 18 anos, não pode ser utilizado sob efeito de álcool e deve ser conduzido e estacionado nos locais adequados”.

O serviço é operado pelas empresas Jet e Whoosh, selecionadas por meio do EITA! Labs, e funciona por aplicativo. Os usuários podem localizar os patinetes disponíveis, desbloquear os equipamentos via QR Code e realizar o pagamento diretamente na plataforma. Ao final do trajeto, os veículos deverão ser estacionados em pontos autorizados.

Os preços partem de R$ 0,63 por minuto, de acordo com a empresa escolhida, com opções de pacotes a partir de R$ 13,00 por 20 minutos. O desbloqueio custa R$ 2,00.



Whoosh

• Preço por minuto (avulso): R$ 0,69 a R$ 0,89

• Desbloqueio: R$ 2,00

Pacotes:

• 20 min — R$ 13,00

• 40 min — R$ 25,00

• 80 min — R$ 49,00

• 100 min — R$ 59,00

• 200 min — R$ 110,00



Jet

• Preço por minuto (avulso): R$ 0,63

• Desbloqueio: R$ 1,99

Pacotes:

• 30 min — R$ 15,90

• 60 min — R$ 25,90

Aplicativos:

• Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/go-jet-rent-e-bike-scooters/id6747077366

• Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gojet.app&hl=pt_BR



