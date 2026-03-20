De acordo com o CIATox , o problema das bebidas energéticas está principalmente na alta concentração de cafeína

"Bomba para o cérebro e o coração": especialista alerta para riscos do consumo excessivo de energético (Foto: Divulgação/CIATox)

O consumo excessivo de bebidas energéticas pode trazer riscos sérios à saúde e, em casos mais graves, levar à internação. O alerta é do coordenador do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), Rodrigo Patriota, que classifica o consumo excessivo dessas bebidas como perigoso.

“O perigo é real e subestimado. Muitos jovens estão misturando energético com álcool, tomando em jejum ou abusando em dias de treino. Resultado? Uma bomba para o cérebro e para o coração”, afirmou.

De acordo com o especialista, o problema está principalmente na alta concentração de cafeína presente nesses produtos.

Em alguns casos, uma única lata de energético pode equivaler a quatro xícaras de café, potencializando os efeitos no organismo, especialmente quando combinada a outros fatores, como estresse ou consumo de álcool.

O excesso de cafeína pode provocar sintomas como palpitações, taquicardia, dor de cabeça, tremores e agitação.

Em situações mais graves, a intoxicação pode evoluir para confusão mental, delírios, convulsões e arritmias cardíacas, com risco de parada cardíaca.

Apesar dos alertas, o consumo moderado de cafeína é considerado seguro.

O coordenador afirma que a ingestão de até 400 mg de cafeína por dia, o equivalente a cerca de quatro a cinco xícaras de café, não costuma trazer prejuízos à saúde em adultos saudáveis.

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) faz parte da Secretária de Saúde de Pernambuco.