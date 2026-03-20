SESI-PE abre inscrições para 500 vagas de cursos gratuitos profissionalizantes
Os cursos gratuitos profissionalizantes do SESI-PE terão duração de dois meses, voltados para áreas com alta demanda de mão de obra nas indústrias locais; inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março
Publicado: 20/03/2026 às 14:41
Sesi abriu vagas para cursos gratuitos (Arquivo )
O Serviço Social da Indústria (SESI) de Pernambuco lançou o programa SEJA Pro+ Trabalho e Emprego, que prevê 500 vagas gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) profissionalizante.
Os cursos serão em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Pernambuco, com o Conselho Nacional do SESI (CN-SESI) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Está prevista uma bolsa-auxílio de R$ 100 para os interessados, que devem ter idade mínima de 18 anos.
As inscrições podem ser feitas até 31 de março, pelo telefone (81) 98497-0854.
Os cursos
Os cursos profissionalizantes terão duração de dois meses, voltados para áreas com alta demanda de mão de obra nas indústrias locais, como alvenaria, panificação, eletricista instalador predial, almoxarifado, instalador de sistemas fotovoltaicos e refrigeração.
Ao longo do programa, os estudantes participarão de atividades online e encontros presenciais.
Confira os cursos disponíveis em cada polo do SENAI-PE:
Goiana
Almoxarife
Paulista
Pedreiro de Alvenaria
Padeiro
Petrolina
Pedreiro de Alvenaria
Padeiro
Caruaru
Almoxarife
Santo Amaro
Padeiro Refrigeração
Areias
Eletricista Instalador Predial
Instalador de Sistemas Fotovoltaicos