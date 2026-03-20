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SESI-PE abre inscrições para 500 vagas de cursos gratuitos profissionalizantes

Os cursos gratuitos profissionalizantes do SESI-PE terão duração de dois meses, voltados para áreas com alta demanda de mão de obra nas indústrias locais; inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março

Diario de Pernambuco

Publicado: 20/03/2026 às 14:41

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Sesi abriu vagas para cursos gratuitos/Arquivo

Sesi abriu vagas para cursos gratuitos (Arquivo )

O Serviço Social da Indústria (SESI) de Pernambuco lançou o programa SEJA Pro+ Trabalho e Emprego, que prevê 500 vagas gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) profissionalizante.

Os cursos serão em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Pernambuco, com o Conselho Nacional do SESI (CN-SESI) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Está prevista uma bolsa-auxílio de R$ 100 para os interessados, que devem ter idade mínima de 18 anos.

As inscrições podem ser feitas até 31 de março, pelo telefone (81) 98497-0854.

Os cursos

Os cursos profissionalizantes terão duração de dois meses, voltados para áreas com alta demanda de mão de obra nas indústrias locais, como alvenaria, panificação, eletricista instalador predial, almoxarifado, instalador de sistemas fotovoltaicos e refrigeração.

Ao longo do programa, os estudantes participarão de atividades online e encontros presenciais.

Confira os cursos disponíveis em cada polo do SENAI-PE:

Goiana
Almoxarife

Paulista
Pedreiro de Alvenaria
Padeiro

Petrolina
Pedreiro de Alvenaria
Padeiro

Caruaru
Almoxarife

Santo Amaro
Padeiro Refrigeração

Areias
Eletricista Instalador Predial
Instalador de Sistemas Fotovoltaicos

cursos , gratuitos , inscrições , Sesi
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