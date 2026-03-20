Morre, aos 95 anos, Francisca Rocha Leitão, mãe do jornalista Ítalo Rocha Leitão

Mãe de dez filhos, dona Francisca Rocha Leitão será sepultada nesta sexta-feira (20), às 17h, no Cemitério de Santo Amaro

Francisca Rocha Leitão, mãe do jornalista Ítalo Rocha Leitão (Reprodução)

Faleceu na noite dessa quinta-feira (19), aos 95 anos, Francisca Rocha Leitão, mãe do jornalista Ítalo Rocha Leitão. A morte ocorreu por volta das 23h.

Dona Francisca vinha enfrentando problemas de saúde, com idas e vindas ao hospital, principalmente por complicações no coração e no pulmão. Segundo o filho, a notícia foi recebida por telefone de uma das cuidadoras. “Me ligou para dar uma notícia imensamente triste: dona Francisca Rocha Leitão tinha acabado de falecer”, relatou.

Viúva de Francisco Leitão de Araújo, com quem foi casada por mais de 60 anos, ela era mãe de dez filhos e deixa netos, bisnetos e um tataraneto.

Conhecida como “dona Chiquitinha”, era lembrada pelo gosto por reunir a família e celebrar. “Adorava casa cheia, adorava festas”, destacou Ítalo.

O sepultamento será realizado às 17h desta sexta-feira (20), no Cemitério de Santo Amaro.