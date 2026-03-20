Com 303% de ocupação, Hospital da Restauração tem "superlotação crítica" na emergência, diz Cremepe

Durante a vistoria do Cremepe, nesta quarta (17), foram identificadas salas funcionam com o dobro da capacidade prevista, pacientes nos corredores e 72 intubados em ventilação mecânica, já regulados para leitos de UTI, que estavam fora dessas unidades

Segundo o Cremepe, o cenário do HR foi agravado devido a realização de obras em setores do hospital, o que impacta diretamente a capacidade assistencial. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Uma vistoria Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), realizada na última quarta-feira (17), identificou que a emergência do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, está operando com 303% de ocupação, sendo classificada como pelo orgão como uma “superlotação crítica”.

Além disso, a equipe de fiscalização constatou que algumas salas funcionam com o dobro da capacidade prevista e que 72 pacientes intubados em ventilação mecânica, que tinham tido suas transferências determinadas para leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), estavam fora dessas unidades, aguardando vagas por meio da Central de Regulação de Leitos.

Também foram identificados pacientes acomodados em corredores do HR, mesmo com o plano de contingência adotado.

Segundo o Cremepe, o cenário foi agravado devido a realização de obras em setores do hospital, o que impacta diretamente a capacidade assistencial.

O Cremepe ressaltou que a gestão do hospital informou que a unidade vem recebendo grande volume de pacientes oriundos do interior do estado e que poderiam ser encaminhados para unidades mais próximas de seus municípios de origem.

A direção também relatou, segundo o Cremepe, que houve um aumento expressivo da demanda na última semana.

Diante do cenário constatado pela fiscalização conduzida pelos conselheiros Sérgio Palma e Euclides Dias, o Cremepe afirmou que irá notificar a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) para a adoção de medidas cabíveis, com o objetivo de assegurar condições adequadas de atendimento e garantir uma assistência digna e de qualidade à população.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou o HR para se posicionar sobre a vistoria, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Obras no HR

Na semana passada, a governadora Raquel Lyra entregou a requalificação da Sala Vermelha e dos 6º e 8º andares do Hospital da Restauração (HR), no Recife. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) , foram investidos R$ 19,4 milhões para a reforma.

Ainda nesta etapa, foram aportados R$ 2,8 milhões para equipagem de engenharia clínica dos pavimentos. Ao todo, segundo a SEE-PE, a unidade já recebeu R$ 179 milhões em projetos das secretarias de Saúde e de Projetos Estratégicos, além da Cehab.

Também foram entregues a requalificação da Sala Vermelha da Emergência Geral da unidade. Segundo a SEE-PE, esse setor passou por requalificação estrutural, modernização do layout assistencial e reorganização estratégica do espaço, que possui cerca de 180 metros quadrados e 12 leitos voltados ao atendimento imediato de casos graves.

Outros setores do HR também passaram por requalificação recentemente, como a ala norte do 7° andar, UTI Pediátrica, o Serviço de Anatomia Patológica, a Endoscopia e as salas de ultrassom e de processamento de imagem.

Além disso, também está sendo feita a recuperação da fachada, que conta com investimento de R$ 12,4 milhões, e a reforma do 4º andar.

Resposta do HR

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a direção do Hospital da Restauração que respondeu, por nota oficial, que opera atualmente sob regime de contingenciamento devido às obras estruturais que estão em andamento.

O HR também está, conforme a direção, funcionando com o quadro completo de profissionais, “com reforço de equipe, e insumos suficientes” para atender à demanda.

A nota do HR na íntegra:

“O Hospital da Restauração (HR) Gov. Paulo Guerra informa que opera, atualmente, sob regime de contingenciamento em função das obras estruturais em andamento, que integram o maior processo de requalificação já realizado pelo Governo de Pernambuco. Mesmo nesse cenário, a unidade funciona com quadro completo de profissionais, com reforço de equipe, e insumos suficientes para a manutenção da assistência.

O HR segue adotando medidas para garantir o atendimento à população, incluindo plano de contingência, reorganização de fluxos internos e reforço no quadro de profissionais.

Os pacientes que aguardam vaga em leitos de terapia intensiva são classificados, em lista única da Central de Regulação de Leitos, através de critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, podendo ser encaminhados a qualquer unidade da rede estadual.

O Governo de Pernambuco está investindo mais de R$ 60 milhões na requalificação da unidade, com intervenções estruturais e modernização de equipamentos, visando à melhoria das condições de atendimento.

O HR e a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) seguem em articulação para enfrentamento da demanda e mantêm diálogo permanente com os órgãos de controle e fiscalização, dando continuidade às ações de qualificação da assistência à população.”

