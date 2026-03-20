Mulher e companheiro são mortos a tiros em Olinda durante ataque que tinha como alvo o homem

O casal foi executado na madrugada desta quinta-feira (19), no bairro Alto da Bondade, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Uma mulher de 26 anos, identificada como Marcelle Aquila de Souza Fonseca, foi assassinada a tiros na madrugada desta quinta-feira (19), no bairro Alto da Bondade, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Segundo informações extraoficiais, o alvo dos criminosos seria o companheiro dela.

De acordo com informações repassadas à Polícia, homens armados invadiram a residência onde o casal estava e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o companheiro da vítima, identificado Alexandre, de 47 anos.

Durante a ação criminosa, Marcelle também foi atingida pelos disparos.

O casal morreu no local sem chance de socorro. Os suspeitos fugiram em seguida.

Testemunhas relataram que Marcelle foi morta sem ter qualquer relação com a motivação dos criminosos.

A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC).

Em seguida, os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) no Recife.

O caso registrado como duplo homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que as investigações seguem em andamento.