Homem morre em terreno de escola no Grande Recife após ser baleado e pular muro

O corpo foi encontrado, nesta terça (17), dentro do terreno da Escola Estadual Pastor Amaro de Sena, em Abreu e Lima, no Grande Recife. Segundo a Secretaria de Educação, a vítima não tem relação com a unidade de ensino

Escola Estadual Pastor Amaro de Sena (Reprodução/Google Street View)

Um homem de 25 anos foi encontrado morto, nesta terça-feira (17), dentro do terreno da Escola Pastor Amaro de Sena, em Abreu e Lima, no Grande Recife. Segundo a Secretaria Estadual de Educação (SEE), a vítima pulou o muro da unidade de ensino para tentar fugir de disparos de arma de fogo, mas acabou sendo atingido por um deles do lado externo da instituição.

No momento do ocorrido, estudantes e funcionários se assustaram com o barulho dos disparos, mas nenhum deles ficou ferido.

A pasta informou que os pais e responsáveis pelos alunos foram devidamente comunicados do ocorrido e as aulas do turno diurno foram suspensas. As atividades escolares foram retomadas no período da noite.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada para a ocorrência. Após chegar à escola, que fica localizada no bairro de Caetés 2, os agentes do 17º BPM constataram o homicídio.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que um inquérito foi instaurado e que as investigações seguem em andamento.