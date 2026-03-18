"Todos somos vítimas", diz diretor da escola de Barreiros, Mata Sul de Pernambuco, no retorno às aulas

Dois dias após o ataque de aluno que deixou 3 adolescentes feridas, diretor da escola estadual Cristiano Barbosa e Silva faz discurso emocionado no acolhimento aos estudantes que retornaram às aulas na Mata Sul de Pernambuco

Aproveitando a presença dos pais no momento da acolhida, José Ribeiro fez questão de pregar a união neste momento de retomada das aulas (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Durante a retomada das aulas, nesta quarta-feira (18), na Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, o diretor José Ribeiro fez um discurso de acolhida aos estudantes após o ataque com faca que deixou três alunas feridas.

“Quando aconteceu, eu tinha muita preocupação, pois muita gente quer rotular como réu, mas não, todos são vítimas. A sociedade é vítima da violência. Condenar agora, jogar no ‘paredão’ esse menino que também é vítima, talvez da criação, da sociedade e etc. É muito difícil”, destacou o gestor, visivelmente emocionado.

O retorno foi marcado por atividades de acolhimento e escuta para os alunos e equipe pedagógica e contou com a participação dos pais e responsáveis dos estudantes, que receberam comunicado da direção da escola nesta terça-feira (17).

Aproveitando a presença dos pais no momento da acolhida, José Ribeiro fez questão de pregar a união neste momento de retomada das aulas.

“Eu entendo demais a aflição de vocês, pois meu filho estudou aqui, no ano passado. Se, aqui, fosse um local que promovesse esse tipo de coisa, eu não colocaria meu filho. Eu só quero que vocês entendam que a gente tem que estar juntos e procurar soluções concretas de verdade”, ressaltou.

O gestor reforçou que os pais avaliem a situação dos filhos antes deles retornarem à rotina normal de estudos, visando diminuir qualquer impacto psicológicos nos estudantes.

“Eu vou deixar vocês a vontade até quando esse trauma passar. Não precisar mandar o filho agora, não. Quando eles perceberem que a escola voltou ao roteiro normal, vocês mandam. A gente não vai colocar falta, não vamos fazer nada que prejudique, pois se está sendo difícil para mim que sou adulto, imagina para essas crianças”, desabafou José Ribeiro.

Relembre o caso

O ataque na escola estadual em Barreiros aconteceu na segunda (16), quando um estudante esfaqueou três estudantes da mesma unidade de ensino. O caso aconteceu por volta das 7h da manhã, antes das atividades escolares terem iniciado.

O suspeito tem 14 anos e foi detido em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) logo após o crime. O advogado contratado pela família do adolescente informou ao Diario que ele está sob internação provisória.

A motivação do ataque ainda é investigada, mas, em entrevista ao Diario de Pernambuco, a defesa do jovem afirmou que ele seria vítima de bullying há cerca de três anos, o que teria contribuído para o episódio de violência.

Situação das vítimas

Das três estudantes feridas, duas receberam alta ainda na segunda (16), e retornaram para casa. Uma das adolescentes foi atingida quatro vezes por um objeto cortante, semelhante a uma faca pequena. Um dos golpes atingiu a região da coluna, e ela foi encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no Recife.

O Diario apurou, nesta quarta (18), que o quadro de saúde da jovem é estável e ela está consciente. No entanto, ela segue sem sentir as pernas, segundo a mãe dela.