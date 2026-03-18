Dois dias após ataque, escola retoma aulas com atividades de acolhimento em Barreiros, na Mata Sul

Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros, na Mata Sul, preparou retorno às aulas com apoio emocional e participação das famílias, segundo a Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE-PE)

Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Cristiano Barbosa e Silva | EREFEM (Foto: Rafael Vieira/DP)

Dois dias após o ataque com faca que deixou três alunas feridas, a Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, retomou as aulas nesta quarta (18). A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE-PE).

O retorno foi marcado por atividades de acolhimento e escuta para os alunos e equipe pedagógica. Na terça (17), a direção da unidade de ensino havia anunciado o retorno em um comunicado enviado aos pais e responsáveis. Confira abaixo:

“Nota da Direção

Prezados pais e responsáveis,

Informações sobre o quadro de saúde de nossas estudantes: duas delas passam bem e uma está estável e lúcida no hospital da restauração acompanhada pelos pais.

As providências necessárias foram tomadas imediatamente e seguimos acompanhando a situação com responsabilidade e cuidado.

Sabemos que momentos como este geram apreensão e insegurança. Por isso, convidamos nossos alunos a retornarem às aulas amanhã, em um ambiente preparado para acolhê-los e oferecer o suporte necessário.

Os pais dos 6 e 7 anos que puderem, podem vir juntos com os filhos para participar das atividades de acolhimento. Os pais dos 8 e 9 anos participarão do acolhimento na quinta feira, 19.03.

As atividades ocorrerão das 07h até as 11h, com foco no diálogo, na escuta e no fortalecimento da confiança entre escola, alunos e famílias.

Contamos com a presença de todos para que possamos, juntos, seguir em frente com serenidade e união.

Atenciosamente,

A Direção”, diz a mensagem.

Vítimas

Das três estudantes feridas, duas receberam alta ainda na segunda (16), e retornaram para casa. Uma das adolescentes foi atingida quatro vezes por um objeto cortante, semelhante a uma faca pequena. Um dos golpes atingiu a região da coluna, e ela foi encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no Recife.

O Diario apurou, nesta quarta (18), que o quadro de saúde da jovem é estavel e ela está consciente. No entanto, ela segue sem sentir as pernas, segundo a mãe dela.

Relembre

Na manhã da segunda (16), um aluno da Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros, na Mata Sul do Estado esfaqueou três estudantes da mesma unidade de ensino. O caso aconteceu por volta das 7h da manhã, antes das atividades escolares terem iniciado.

O suspeito tem 14 anos e foi detido em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) logo após o crime. O advogado contratado pela família do adolescente informou ao Diario que ele está sob internação provisória.

A motivação do ataque ainda é investigada, mas, em entrevista ao Diario de Pernambuco, a defesa do jovem afirmou que ele seria vítima de bullying há cerca de três anos, o que teria contribuído para o episódio de violência.

