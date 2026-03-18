Ataque a escola em Pernambuco: vítima internada no HR segue sem sentir as pernas, diz mãe

Adolescente de 14 anos está internada desde a segunda (16), no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, após ser esfaqueada dentro da escola onde estuda em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco. O suspeito é aluno da mesma unidade de ensino

Adolescente segue internada no HR (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A adolescente de 14 anos vítima do ataque dentro de uma escola em Barreiros, na Mata Sul do Estado, continua sem sentir as pernas. A informação foi repassada ao Diario nesta quarta (18) pela mãe da jovem, que segue internada no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

Segundo a unidade de saúde, a garota segue em estado estável e consciente. Ela foi transferida para o HR na segunda (16) após ser esfaqueada por um colega dentro da uma sala de aula da Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros.

Naquele dia, o médico que atendeu a estudante cedeu entrevista ao Diario. Michael Zimmermann contou que a garota foi atingida quatro vezes por um objeto cortante, semelhante à uma faca pequena.

“Ela teve quatro perfurações por arma branca, uma no abdômen, e três nas costas. Uma delas atingiu a região das vértebras, onde passa a medula espinhal, e ela estava com sintomas nas pernas, com formigamento. Esse sintoma é quando tem alguma afecção do nervo”, explicou o profissional de saúde.

Conforme o profissional da saúde, a jovem relatou que sentiu “um choque”, comum em situações nas quais nervos são atingidos. “Ela disse também que quando a punhalada veio nas costas, sentiu um choque no pé”, complementou.

O quadro despertou um “alerta” na equipe de saúde e, em função da situação, a estudante foi encaminhada ao HR.

“É um sinal de alerta de que a gente tem que ter o cuidado para fazer uma avaliação neurológica. Encaminhamos para neurocirurgia do HR, para poder ter os devidos acompanhamentos”, destacou o médico.

Vítimas

Outras duas adolescentes de 14 anos também foram vítimas do ataque. Ambas foram esfaqueadas nas costas e precisaram de suturas. Elas receberam alta ainda na segunda (16) e foram para casa.

Bullying

A avó do agressor comentou em entrevista que circula nas redes sociais, que o garoto sofria bullying na escola, e que isso o teria levado a agir dessa forma. As famílias das vítimas negam essa versão.

O conselheiro tutelar da cidade, André Costa, confirmou que, há um ano, o adolescente tinha escrito na parede que iria fazer “justamente o que fez”.

O garoto de 14 anos suspeito do crime está sob internação provisória, segundo o advogado da família. Nesta terça (17), o defensor Gabriel Sena disse ao Diario que o adolescente cumpre a medida judicial em uma cidade da região, seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O tempo limite para a internação provisória é de 45 dias. “A audiência ocorrerá antes, logo, existe a possibilidade da restituição do menor à família”, explicou o advogado. Sena afirmou que a audiência de apresentação e instrução já foi marcada.

Aulas

As aulas na Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Cristiano Barbosa e Silva retornaram nesta nesta quarta (16), com uma atividade de acolhimento e escuta dos estudantes, segundo a Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE-PE).