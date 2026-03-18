Suspeito de matar mulher em Paulista tem prisão preventiva decretada e é encaminhado para presídio no Agreste

Antônio Carlos Nascimento dos Santos, de 46 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após passar por audiência de custódia nesta terça (17); Ele foi encaminhado para o presídio em Santa Cruz do Capibaribe

Antônio Carlos Nascimento dos Santos, de 46 anos, foi localizado e preso na manhã desta segunda-feira (16), no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco (Foto: Reprodução/redes sociais)

A Tribunal de Justiça de Pernambuco converteu, em audiência de custódia realizada na terça-feira (17), a prisão em flagrante de Antônio Carlos Nascimento dos Santos, de 46 anos, em prisão preventiva. Ele é suspeito de matar a ex-companheira Sandra Justino de Barros, de 37 anos.

O suspeito foi encaminhado para o presídio em Santa Cruz do Capibaribe.

A vítima foi encontrada morta no domingo (15), no quintal da casa onde morava, no bairro do Janga, em Paulista.

Antônio Carlos foi preso na segunda-feira (16), em Caruaru.

Como foi

Segundo relato de uma funcionária, Sandra passou a madrugada entre sábado (14) e domingo (15) em um bar próximo ao local onde o suspeito trabalhava. Ele teria permanecido no local por horas.

Após sair do bar, a vítima foi para casa acompanhada de um amigo. Em depoimento, o suspeito afirmou que aguardou a saída do homem para abordá-la.

Na garagem da residência, houve discussão e agressões. “Ela torceu meu dedo esquerdo e eu dei dois socos no rosto dela”, disse em depoimento.

Ele afirmou que deixou o local após a discussão.

A filha da vítima informou que recebeu mensagens do suspeito após o crime. Nos textos, ele pede desculpas e confirma que esteve na casa.

Segundo informações, os dois tiveram um relacionamento de cerca de quatro anos, com registros de conflitos e agressões. O suspeito não aceitava o fim da relação.

