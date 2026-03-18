Mulher é morta a tiros após ter casa invadida por criminosos no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife

Elizabete Alves de Oliveira, de 51 anos, foi morta a tiros na madrugada desta terça (17), dentro da casa onde morava no bairro da Torrinha, no município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma mulher de 51 anos, identificada com Elizabete Alves de Oliveira, foi executada a tiros na madrugada desta terça-feira, 17/3, dentro de uma residência no bairro da Torrinha, no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo informações repassadas à Polícia, homens armados invadiram a residência à procura da filha da vítima.

Como não encontraram o alvo, os criminosos efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Elizabete. Ela morreu no local antes de receber socorro.

Os autores fugiram do local e até o momento não foram localizados.

A Polícia Militar de Pernambuco realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

A ocorrência registrada como homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil do estado destacou que um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento.

